"Il Principe Felice" in scena al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda

Prezzo Prezzo non disponibile

Domenica 5 marzo, ore 16, al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda con la Fondazione Aida si parlerà di amicizia con "Il Principe Felice", tratto da una delle fiabe più ironiche e commoventi che Oscar Wilde ha scritto per i figli.

Un sentimento, come l’amore, che gratifica e dà entusiasmo ma che richiede spirito di sacrificio e dedizione. Sentimenti nobili che saranno raccontati da Marta Boscaini e Fabio Slemer attraverso la storia di un rondinotto, che ritarda fatalmente la migrazione per rimane vicino all’amico, un principe pentito. Compresa la situazione di disagio che imperversa nella città, il principe rinuncia ai suoi beni e alla sua vista per sostenere i bisognosi.

L’evento chiude la rassegna dedicata ai più piccoli organizzata con il Comune di Castelnuovo del Garda.