Primo maggio a Villa Sagramoso Sacchetti: la "Magia di 7 dimore con i loro segreti"

Villa Sagramoso Sacchetti a Verona sarà protagonista il Primo Maggio dell'evento “La magia di 7 dimore con i loro segreti” con una apertura straordinaria organizzata in collaborazione con Veneto Segreto e Adsi-Dimore Amiche; la prima è una community, nata nel 2016, che oggi conta più di mille soci e che porta ogni giorno alla scoperta di meravigliosi luoghi e itinerari del Veneto; la seconda è una rete di eccellenza che riunisce quelle Dimore Storiche Adsi che sono ancora oggi case autenticamente vissute da quelle stesse famiglie che, oltre ad abitarle da diverse generazioni, non esitano a mettersi quotidianamente e faticosamente in gioco per mantenerle e farle vivere, aprendo la porta a visitatori e ospiti con quello spirito e quella semplicità con cui si accolgono i veri amici.

Ecco il programma di visita (a pagamento): in esclusiva le sale della Villa, il parco e l'Oratorio di San Giacomo. Turni e orari di visita: 1° turno ore 09.30; 2° turno ore 11.00; 3° turno ore 14.00; 4° turno ore 15.30; Durata: 1h30 circa



- Info, biglietti e prenotazioni: sagramoso.alvise@gmail.com +393480172982

- Ritrovo: al cancello di ingresso sulla via Miniscalchi, angolo via Turbina, Verona VR.

- Dove posso parcheggiare? All’interno del brolo della Villa.

Partecipano all'iniziativa anche: Parco Frassanelle a Rovolon (Padova), Villa Rosa a Tramonte (Padova), Villa Sagramoso Sacchetti a Verona, Villa Angarano Bianchi Michiel a Bassano del Grappa (Vicenza), Villa da Schio a Castelgomberto (Vicenza), Castello di Thiene a Thiene (Vicenza), Villa Valmarana ai Nani a Vicenza.

Costo biglietto per singola villa:

Intero euro 15 – ridotto fino ai 12 anni euro 10

Biglietto cumulativo: chi nella stessa giornata visita una seconda dimora, avrà un biglietto scontato ad 13 euro sull'ingresso nella seconda dimora e il ridotto a 8 euro sempre nella seconda dimora.

Il programma delle altre Dimore:



VILLA ROSA

Visita guidata dai proprietari

Programma di visita: sale del piano terra della Villa, l’oratorio e il parco

Turni e orari di visita 1° turno: ore 11.00; 2° turno: ore 14:00; 3° turno: ore 15.30

Durata: 1h30 circa

Info e prenotazioni: mail francescabragarosa@gmail.com e cellulare +39 347 7204658

Ritrovo: Al cancello davanti alla Villa verso l’incrocio con l’osteria da Mondo

Dove posso parcheggiare? Nel parcheggio di pertinenza della Villa davanti all’osteria da Mondo.



PARCO FRASSANELLE - VILLA PAPAFAVA DEI CARRARESI

Visita guidata dai proprietari

Programma di visita: Parco Grotte e Villa

Turni e orari di visita

Turno: ore 16:00

Durata: 1:30

Info e prenotazioni: www.frassanelle.it

Ritrovo: Biglietteria di Parco Frassanelle, Via Frassanelle 14, 35030 Rovolon (Pd)

Dove posso parcheggiare? All’interno della proprietà prima della biglietteria c’è ampio parcheggio su erba.



VILLA VALMARANA AI NANI

Visita guidata dai proprietari: visita guidata agli affreschi con l’entusiasmo di un

proprietario che vive in Villa, arricchita da storie legate alla famiglia, in esclusiva verrà mostrata la Pagoda nel bosco appena restaurata.

Turni e orari di visita: 1° turno ore 10,30; con Giulio Valmarana; 2° turno: ore 11:30 con Carolina Valmarna; 2° turno: ore 15.00 Carolina Valmarana. Durata: 1h30

Prenotazioni: info@villavalmarana.com



VILLA ANGARANO BIANCHI MICHIEL

Programma di visita: passeggiata attraverso le Barchesse del Palladio, nella Corte agricola, nel Parco ottocentesco con le Serre e la Fagianaia fino al Brolo che si affaccia ai vigneti. Cappella gentilizia di S.Maria Maddalena, Antiche Scuderie e apertura straordinaria del Salone interno, solitamente chiuso alle visite in quanto residenza privata. Al termine della visita nella Corte agricola in Barricaia verrà offerto un calice di vino della cantina "Le Vie Angarano”, Azienda vinicola di famiglia.

Turni e orari di visita: 1° turno: ore 11:00; 2° turno: ore 14:00; 3° turno: ore 15:30

Durata: Visita 1 ora + calice 15 min.

Info e prenotazioni: info@villaangarano.com Tel. 0424.503086

Ritrovo: Villa Angarano , via Contrà Corte S.Eusebio 15 (portone di sinistra fronte Villa), Bassano del Grappa.

Dove posso parcheggiare: Con l’auto si percorre la strada sterrata fronte Villa (superare il divieto). Parcheggiare a ridosso delle mura, lasciando la via libera.



CASTELLO DI THIENE

Visita guidata dai proprietari

Programma di visita: sale del Castello, parco e scuderie

Turni e orari di visita: 1° turno: ore 10.30; 2° turno: ore 14.00; 3° turno: ore 16.00

Durata: 1h30 circa

Prenotazioni dal sito www.castellodithiene.com

Ritrovo: all’ingresso del castello (ZTL) in Corso Garibaldi 2, Thiene



VILLA DA SCHIO

Visita guidata dai proprietari

Programma di visita: corte Nobile, parco storico, chiesetta di S.Maria Maddalena.

Se i lavori di restauro lo permetteranno, si visiteranno le antiche cucine.

Turni e orari di visita: 1° turno: ore 11.00; 2° turno: ore 14:00; 3° turno: ore 15.30.

Durata: 1h30 circa

Info e prenotazioni: info@villadaschio.com Tel: +39 335 6455820

Entrata e ritrovo: Via Villa 117, Castelgomberto (VI)

Dove posso parcheggiare? Via Casarette 1, Castelgomberto (VI)