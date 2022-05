A Fumane "La Primavera del Libro"

Dopo due anni di assenza, causa emergenza Covid, torna nella sua trentesima edizione, la più longeva e amata manifestazione culturale della Valpolicella: "La Primavera del Libro" negli spazi dell’impianto di surmaturazione uve Terre di Fumane, in via Vajo 9, a Fumane. A sostenere l’iniziativa sono oggi 9 Comuni: Fumane, San Pietro In Cariano, Marano di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo, Negrar di Valpolicella, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Pescantina, Dolcè e Brentino Belluno. A rotazione, ogni anno cambia il comune ospitante che, quest’anno, è il comune di Fumane, con la cooperativa Hermete che cura e organizza l’evento, e il tema prescelto, “La scoperta”.

Scarica il programma della Primavera del Libro 2022

Lanciata nel 1990 dall’allora dirigente scolastico dell’ITC Calabrese-Levi, Pietro Mirabella, nell’arco di 30 anni, la rassegna ha “viaggiato” di comune in comune, ampliando territori, scuole e ragazzi. Rivolto a bambini e adolescente dai 3 anni ai 14 anni – conta complessivamente un bacino di 4.000 destinatari -, la Primavera del Libro si propone di promuovere la lettura a scuola, in biblioteca e nella vita di ogni giorno.

Le statistiche nazionali danno in calo l’acquisto di libri e l’Italia fanalino di coda in Europa, ma chi lavora sul territorio – come gli educatori di Hermete, da 20 anni presenti nelle biblioteche comunali e nelle attività di formazione ed educazione dedicate alle scuole del territorio -, non necessariamente i numeri di copie vendute in libreria descrivono l’intero fenomeno. Il periodo del lockdown, per esempio, ha reso più complicato l’accesso al libro ma ha registrato un aumento di acquisto di e-book e di prenotazioni nel sistema bibliotecario provinciale. Inoltre fenomeni di tendenza, come la diffusione del fumetto o l’esplosione della proposta dei Manga – su cui Hermete ha realizzato un apposito laboratorio in marzo -, indicano anche un’evoluzione del gusto e della richiesta.

«Ciò nonostante, come ricorda Elly Zampieri, responsabile dell’Area Cultura della cooperativa che cura La Primavera del Libro 2022, dal nostro osservatorio, gli spazi delle biblioteche pubbliche stanno guadagnando un ruolo significativo all’interno delle comunità dei più piccoli, e diventano spazio di aggregazione, avvicinamento al libro, magari in modalità diverse ma quanto mai coinvolgenti. Come è senz’altro in aumento, tra i già lettori, la lettura di qualità».

Il programma

Dal 23 al 27 maggio La Primavera del Libro è riservata alle alunne e alunni delle scuole degli istituti comprensivi dei comuni aderenti, con laboratori e incontri con gli autori della casa editrice Editoriale Scienza: Andrea Valente, Maria Pia de Conto e Agnese Sonato.

La programmazione aperta a tutti, con 24 eventi, tra incontri con l’autore, laboratori di disegno, spettacoli, letture ad alta voce e mostra del Libro, si apre venerdì 27 maggio, dalle ore 15 alle 18.30, con un programma ricchissimo di appuntamenti gratuiti, proposti da associazioni, case editrici e singoli autori, pensati per bambini, ragazzi e tutta la famiglia.

Spettacolo di apertura, venerdì alle ore 20.30 al Teatro parrocchiale di Fumane, “Nella luna. Alla ricerca di George Melies” di Bam Bam Teatro (età dai 5 anni, ingresso libero).

Sabato 28 e domenica 29 maggio (orari 10-12.30 e 15-18.30), presso gli spazi dell’Impianto Terre di Fumane, in Via Vaio 9, si succederanno, di ora in ora, laboratori, spettacoli, visite, incontri e laboratori con le autrici Irene Penazzi (Terre di Mezzo), Rossana Bossù (Camelozampa), Elisa Mazzoli (Pulce Editore), Veronica Truttero (Sino) e Chiara Raineri (Camelozampa).

Inoltre è allestita una mostra mercato a cura di Libreria Aquilone per incentivare la conoscenza del libro, anche come oggetto, e le prime scelte del bambino.

Info: https://www.hermete.it/primavera-del-libro-2022/

.