Primavera al Due Torri Hotel: riapre il 5 stelle di Verona

Il Due Torri Hotel di Verona, simbolo dell’ospitalità scaligera, riaprirà i battenti il prossimo 22 aprile, in piena primavera. Torneranno, con la bella stagione, i brindisi nella terrazza con vista, le cene sotto le stelle con le specialità dello chef. E si potrà soggiornare in camere e suite eleganti come set cinematografici: ambienti raffinati in cui gli ospiti si possono sentire come i protagonisti di un film, coccolati come star.

Il Due Torri Hotel vanta la terrazza con l’unico ristorante su rooftop della città: trecento metri quadri da cui si ammira a 360° una Verona romantica. Qui gli ospiti si accomodano per un lunch con vista, o un aperitivo serale o una cena all’aria aperta. A fare da cornice, la tavolozza di colori del tramonto, “l’ora blu”, lo scintillio del cielo stellato. Lo chef Sergio Speca cura sia il ristorante della terrazza - il Gourmet Grill Restaurant - che il Due Torri Lounge & Restaurant, interno all’hotel, ed è l’artefice di proposte culinarie che raccontano l’amore per i prodotti del territorio, per le ricette rilette con creatività e brio. Abbinando i piatti a una ricca cantina di DOP e DOC, tra eccellenze riconosciute e gioielli più di nicchia. Intanto lo sguardo si sofferma su un panorama che si estende in tutte le direzioni: si ammirano i tetti rossi del centro storico, la torre dei Lamberti, il duomo, le anse dell’Adige, le colline in lontananza, senza soluzione di continuità.

Uno scenario che rivaleggia, come bellezza, con l’interno del Due Torri Hotel. Gli ospiti possono scegliere tra le eccellenze del palazzo, camere e suite che hanno una propria identità, una storia. Come la luminosa Deluxe Suite Mozart, recentemente rinnovata e arricchita di un terrazzo riservato con vista sulla città antica. All’interno troviamo un elegante salotto, dettagli di antiquariato e design. La camera è un omaggio al grande compositore che venne in città e soggiornò proprio nell’hotel. E a un’altra illustre ospite, Maria Callas, è dedicata la Deluxe Suite Maria Callas, con balcone affacciato sulla chiesa di Santa Anastasia. Si può dormire perfino in una suite a misura di sceicco: con i suoi 100 metri quadri la Presidential Suite Sant’Anastasia è la più grande dell’hotel. Realizzata appositamente per l’arrivo, in città, di Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, sceicco di Dubai, possiede un’impronta estetica unica, con elementi moderni fusi allo stile Impero.

Le esperienze che offre il Due Torri Hotel sono molteplici, e possono essere vissute in piena serenità, grazie all’adozione di un protocollo di sicurezza concepito su misura. Il Due Torri Hotel sanifica ogni ambiente attraverso la nebulizzazione di perossido di idrogeno, che rappresenta il gold standard per la lotta al SARS CoV 2.