La commedia "Le preziose ridicole" in scena al Teatro Nuovo

Per la rassegna Divertiamoci a teatro, va in scena al Teatro Nuovo di Verona dal 6 al 9 dicembre 2022 alle ore 21 lo spettacolo "Le preziose ridicole", tratto da "Les précieuses ridicules" di Molière. Con Benedicta Boccoli, Lorenza Mario e Stefano Artissunch. Regia, adattamento e ideazione scenografica: Stefano Artissunch.

Nel quattrocentesimo anniversario della nascita di Molière, Divertiamoci a teatro non poteva non rendergli omaggio. Lo fa con questa commedia liberamente tratta da Molière, ambientata nel mondo dell’avanspettacolo in una Roma degli anni Quaranta durante la guerra. Ne sono protagoniste due attrici, Caterina e Maddalena, che per vivere si esibiscono come duo "Le Preziose". La vicenda si snoda nella vita dei camerini, quella vissuta prima di entrare in scena. È lì che le due attrici rivelano sé stesse.

