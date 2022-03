In Gran Guardia la mostra fotografica "Il presente nel contesto urbano di Verona"

Un racconto fotografico sulla Verona di oggi, per mostrarne i cambiamenti urbani, sociali e culturali più significativi. Un viaggio affascinate composto di 281 scatti, visibili al pubblico in Gran Guardia, con ingresso gratuito, fino al 30 marzo. La mostra, ultima tappa del progetto triennale ‘Il presente nel contesto urbano di Verona’ promosso dall’Assessorato al Decentramento in collaborazione con il Circolo Fotografico Veronese, prenderà il via sabato 19 marzo, con un evento di presentazione in sala Convegni alle ore 16 e l’inaugurazione in sala Polifunzionale alle ore 18.

La mostra resterà poi visibile tutti i giorni, dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’accesso è gratuito con obbligo di Green Pass e mascherina FFP2.

Il presente nel contesto urbano di Verona

Un’idea che ha preso forma nel 2019 con l’obiettivo di rappresentare e raccontare la realtà della nostra città nella contemporaneità. Da qui l’avvio di un progetto triennale che, in questi ultimi anni, ha portato alla realizzazione di tre esposizioni e che ora giunge al termine con quest'ultima importante mostra.

Oltre 10.000 gli scatti realizzati dai 40 soci del Circolo Fotografico e circa 3.000 quelli vagliati dall'apposita Commissione per giungere alla selezione delle 281 fotografie esposte in mostra alla Gran Guardia e delle 359 pubblicate nel volume “Il presente nel contesto urbano di Verona”. Un grande racconto per immagini, che ha cercato di cogliere le trasformazioni più significative avvenute nel tessuto cittadino e, in particolare, sulle relazioni, sugli stili di vita, sui modelli sociali.

Il progetto è sostenuto da Fondazione Cattolica e gode del contributo di Agsm, Amia, Consorzio Zai, A.I.A. e Fedrigoni e del patrocinio dell’Ordine Architetti, Ordine Commercialisti e Rotary Provincia di Verona.

