Il Premio Campiello Opera Prima Emiliano Morreale presenta il suo "L’ultima innocenza"

Il vincitore del Premio Campiello Opera Prima 2023, Emiliano Morreale, presenterà il suo esordio narrativo "L’ultima innocenza" (editore Sellerio) venerdì 14 luglio alle 18.45 a Castelnuovo del Garda in località Campanello, Arena. In caso di maltempo l’evento si terrà presso la sala civica "11 aprile 1848" di via Castello, 19. L’incontro sarà l’occasione per il pubblico per conoscere l’opera di Emiliano Morreale.

L’autore, nato a Bagheria nel 1973, insegna all’Università «La Sapienza» e collabora al «Venerdì di Repubblica». Ha lavorato in festival e cineteche e scritto libri su Mario Soldati, Carmelo Bene, la nostalgia nel cinema, il mélo degli anni ’50 e il cinema di mafia prima di cimentarsi in questa sua prima opera di narrativa.

A moderare l’incontro sarà la bibliotecaria di Castelnuovo del Garda Moira Perin con Eugenio Calearo Ciman, componente del Comitato di Gestione del Premio.

L’edizione 2023 del Premio Campiello Opera Prima è stata vinta da Emiliano Morreale con la seguente motivazione: «Dalla Palermo degli anni '80 alla Polonia della Seconda guerra mondiale; dai bassifondi romani all'America hollywoodiana: attraverso sei inquadrature accomunate dalla presenza dell'io narrante, "L'ultima innocenza" costruisce un percorso attraverso due arti: la letteratura e cinema. Mescolando realtà storica e invenzione o pretesto autobiografico, Emiliano Morreale indaga la linea di confine tra finzione cinematografica e realtà. Il cinema, anche nelle sue manifestazioni deteriori, si rivela un punto d'osservazione privilegiato per comprendere la storia del ‘900 e il nostro paradossale presente».

Il Premio Campiello Opera Prima è un riconoscimento istituito nel 2004, che viene assegnato ad un autore esordiente, non prevede limiti di età e viene attribuito e annunciato dalla Giuria dei Letterati a fine maggio di ogni anno, nel corso della Cerimonia di Selezione della Cinquina finalista del Campiello.

La tappa di venerdì è patrocinata dal Comune di Castelnuovo del Garda.