Presentazione del libro "Fantozzi dietro le quinte - Oltre la maschera. La vita (vera) di Paolo Villaggio"

L’associazione culturale veronese Circolo 23 (già Circolo Proudhon Verona) è felice di annunciare un nuovo evento dopo la pausa estiva, il quale sarà gentilmente ospitato dalla Società Mutuo Soccorso Porta Palio.

Venerdì 13 ottobre ore 18.45, dentro le mura di Porta Palio, si discorrerà di una pietra miliare del panorama televisivo italiano: Paolo Villaggio e la sua maschera di maggior successo, Fantozzi Ugo. Sarà presente un’ospite d’eccezione: Elisabetta Villaggio, regista, sceneggiatrice e docente (nonché figlia maggiore di Paolo) racconterà la sua opera "Fantozzi dietro le quinte - Oltre la maschera. La vita (vera) di Paolo Villaggio", edito da Baldini+Castoldi, 2021.

L’occasione è ghiotta per indagare nel profondo l’uomo che ha vestito i panni del memorabile ragioniere dell’Ufficio sinistri; un Paolo Villaggio, dunque, come non l’avete mai conosciuto prima, così come è stato visto (da vicino) con gli occhi della sua primogenita.

Le sorprese, dunque, non mancheranno! Appuntamento quindi per venerdì 13 ottobre alle ore 18:45 presso il capolavoro sanmicheliano sito in Stradone Porta Palio al n. 1. A dialogare con l'Autrice ci sarà un socio fondatore del Circolo 23. Sarà inoltre possibile acquistare una copia del libro – con dedica annessa – che certamente donerà prestigio alla vostra biblioteca personale.

Infine, sarà offerto un bicchiere di bollicine ai sostenitori del Circolo 23 (tessera sostenitori anno 2023). L’evento è gratuito e aperto a tutti. È comunque possibile di tesserarsi all'entrata per sostenere le iniziative culturali del Circolo 23.