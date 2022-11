Marino Bartoletti in Feltrinelli presenta il suo nuovo libro "La discesa degli Dei"

Atteso da quasi un anno e pubblicato dopo il grande successo dell’originale e fantasioso “La cena degli Dei” (vincitore del Premio Selezione Bancarella 2021) e dopo il commovente “Il ritorno degli Dei” (vincitore del Premio Bancarella Sport 2022), il nuovo romanzo di Marino Bartoletti “La discesa degli Dei” è già disponibile nelle librerie, fisiche e online, e su www.galluccieditore.com. Terza opera dell'inedita trilogia narrativa dedicata ad alcuni dei più grandi personaggi dello sport e dello spettacolo, “La discesa degli Dei” sarà presentato martedì 15 novembre (ore 18) presso la Libreria Feltrinelli Libri e Musica in Via Quattro Spade 2. Modera l’incontro il giornalista Matteo Fontana.

Vera e propria icona del giornalismo sportivo, conduttore radiotelevisivo, critico musicale, scrittore e opinionista, Bartoletti è uno dei personaggi italiani più amati dal grande pubblico e anche dai tanti personaggi dello sport e dello spettacolo che ha avuto l'opportunità di conoscere umanamente. Da qui nasce la fiabesca narrazione legata ai “Grandi” dello spettacolo e dello sport, veri e propri miti per intere generazioni che tornano a vivere e a volte a riscattarsi nei suoi romanzi dove, citando Maurizio de Giovanni, “tutto è vero e tutto è fiabesco allo stesso tempo”.

“La discesa degli Dei” è un racconto appassionante e originale, per donne e uomini che vogliono trascorrere qualche serata in compagnia dei grandi personaggi dello sport e dello spettacolo più amati, scoprirne i sentimenti più sinceri e conoscerne qualche aneddoto inedito, dalla penna di uno scrittore che, come pochi, sa raccontare storie che sembrano favole e favole che sembrano storie.