"Quello che gli studenti non dicono", Gaetano Cotena presenta il suo libro in Feltrinelli

Appuntamento in libreria giovedì 11 aprile con la presentazione di "Quello che gli studenti non dicono" scritto dallo psicoterapeuta e docente Gaetano Cotena per fornire strumenti preziosi a insegnanti e genitori e promuovere il benessere emotivo a scuola. Introdurrà l’evento l’assessora alle politiche scolastiche Elisa la Paglia. Ingresso libero.

La valorizzazione delle emozioni degli studenti e dei docenti per prevenire disagio psicologico e stress, favorendo il benessere emotivo a scuola. Questi i temi cardine del nuovo libro dello psicologo, psicoterapeuta e docente di scienze umane Gaetano Cotena, pubblicato da Utet Università. A seguito degli importanti riscontri ottenuti a Milano, Firenze, Padova e Mantova, il tour di presentazioni approderà a Verona dove il libro sarà presentato giovedì 11 aprile, a partire dalle 18, alla libreria Feltrinelli, in Via Quattro Spade 2, con ingresso gratuito.

Oltre all’autore, interverranno come relatori e relatrici Vittorio Masiello, docente di italiano e storia, Manuela Berardi, docente di sostegno e referente per l'inclusione, e l’assessora alle politiche educative e scolastiche del Comune di Verona Elisa La Paglia.