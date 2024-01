Presentazione del libro "Saggezza gentile" di Beatrice Balsamo presso la Feltrinelli

Presentazione del libro di Beatrice Balsamo “Saggezza gentile. In una scia di parole” ( MURSIA). Presenta: Adriano Tomba (Segretario generale Fondazione Cattolica). Mercoledì 17 gennaio 2024 ore 18, ingresso gratuito, Libreria la Feltrinelli, via Quattro Spade, 2, Verona. Alla luce dei recenti fatti di cronaca, è una presentazione importante per contrastare le violenze diffuse, femminicidi, ecc. e farsi promotori, non solo dell'educazione agli affetti, ma anche al sapersi confrontare con il dolore e i 'no' della vita. È importante per giovani, famiglie, donne, ecc. Beatrice Balsamo è autrice di “Saggezza gentile. In una scia di parole” (MURSIA).Visti i gravi fatti di cronaca e il moltiplicarsi di atti cruenti, il saggio è molto significativo, poiché propone la saggezza gentile per contrastare violenza diffusa e difficoltà disfattive quotidiane.

La GENTILEZZA , infatti, si intreccia col pensiero ospitale e fecondo che promuove una mente più inclusiva e dialogale, particolarmente attenta a saper mettere in parola pensieri, emozioni, sentimenti, ma anche al saper negoziare ed educare a una concordia più grande, oltre le parzialità, contrastando così le violenze. Il libro è un mezzo per IMPARARE a PENSARE e SAPER RIFLETTERE sui propri comportamenti, e sulla responsabilità personale, formando così il "cuore morale".

BEATRICE BALSAMO - Filosofa della Persona, Psicoanalista, specializzata in Etica, Comunicazione e Cinema. Collabora con l’Università di Bologna, Parma, Ferrara per l’insegnamento di Scienze Umane e Filosofia dell’Ospitalità. È Presidente di APUN (APS) – Associazione Psicologia Umanistica e delle Narrazioni. Filosofia Arte Scienze Umane. Ideatrice del CINECare – Cinema per pensare, a sostegno dei più fragili, è Direttore scientifico di MENS-A, Evento internazionale sul Pensiero Ospitale, che si svolge nell’intera Regione Emilia-Romagna. Nel 2023 è stata conferita alla Prof.ssa dal Presidente della Repubblica, l'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" per le tante iniziative culturali e sociali innovative e attenzione agli altri. Tra le sue numerose pubblicazioni: Amore sussurro di una brezza leggera (2013), Elogio della dolcezza (2017) e, con Mursia, Nella Bellezza. Quando la parola manca (2020).