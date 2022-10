All’auditorium della Gran Guardia la presentazione del libro "ABEO, una storia da raccontare…"

Sarà un pomeriggio speciale sabato 22 ottobre all’Auditorium della Gran Guardia, un racconto delle grandi emozioni che hanno guidato ABEO, fin dalla sua Fondazione nel 1988, i sogni, gli sforzi, e anche le paure di chi ha contribuito a costruire la storia di questa associazione, raccolti dalla storyteller Lorena Carella, nel libro ABEO, una storia da raccontare…

L’idea di narrare la storia di ABEO nasce dalla consapevolezza del suo attuale vicepresidente Piero Battistoni di voler trasmette il senso comunità, di famiglia, che questa associazione ha portato avanti fino ad oggi. Per un racconto che celebri la bellezza, l’aiuto, la condivisione e la solidarietà, facendo tesoro degli avvenimenti del passato, vivendo il presente e non smettendo di sedimentare sogni per un futuro sempre più caloroso e consapevole.

L’appuntamento, a partire dalle 18, vedrà protagonista l’autrice del libro, in dialogo con la conduttrice e autrice televisiva nazionale Francesca Cheyenne, per dare spazio alla storia di ABEO, ma soprattutto alle vicende dei suoi più grandi tesori, i coraggiosi bambini che hanno affrontato la malattia, le loro straordinarie famiglie e tutti i generosi volontari che negli anni si sono prodigati per aiutare in queste difficili situazioni. Un omaggio e una testimonianza della solidarietà che da più di trent’anni guida questa Associazione.

L’invito è aperto a tutta la cittadinanza che potrà cogliere l’occasione per conoscere la storia di questa realtà attraverso le voci di alcuni genitori e volontari che anche nel libro hanno voluto lasciare traccia del bellissimo percorso e che, sul palco dell’Auditorium, racconteranno la grande forza di questa famiglia. Tra gli ospiti speciali anche Don Bruno Fasani, prefetto della Biblioteca Capitolare, per raccontare il rapporto tra l’affrontare la malattia e il sostegno della fede per la famiglia quando si perde la speranza nel futuro.