Presentazione dei libri "Orgoglio e disinganno" e "Relazioni criminali" di Nicola Cipriani

Mercoledì 5 giugno ore 17,30 presso la Sala Veranda dell'Accademia Filarmonica in via dei Mutilati 5 a Verona, avrà luogo la presentazione dei libri di Nicola Cipriani "Orgoglio e disinganno. 1944 - Due adolescenti nel crepuscolo di un regime" e del libro già pubblicato qualche anno fa ma sempre molto attuale "Relazioni criminali". I libri sono stati pubblicati dalla casa editrice Officina Grafica Edizioni. Presenterà i due libri il Professore Olinto Dominichini, alla presenza dell' autore che dialogherà con il professore e con il pubblico.

Relazioni criminali tratta di tre vicende criminali svoltesi nel Veneto nel periodo tra il 1968 e 1983, raccontate da colui che nei relativi procedimenti fu titolare dell’azione penale in qualità di sostituto Procuratore della Repubblica.

Orgoglio e disinganno racconta di due adolescenti ai quali dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 toccò in sorte, oltre alle comuni sventure belliche, anche il dovere etico e civile della scelta di campo tra la fedeltà alla dittatura fascista e l’adesione alle allettanti proposte degli Stati proclamatisi paladini della democrazia, della pace e della libertà

Nelle pagine di Orgoglio e disinganno Cipriani ha voluto ricordare, con l’aiuto della documentazione storica, delle esperienze personali, della memoria e di un pizzico di fantasia, la scelta di alcuni compagni di ginnasio di farsi volontari in una delle compagini paramilitari della Repubblica sociale italiana. Ha narrato le vicende di Francesco e Italo, nomi di fantasia, fuggiti di casa in cerca dell’avventura, confluiti per primi tra le milizie della Legione E. Muti.