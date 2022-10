L'inviato di guerra Nico Piro presenta in Gran Guardia i suoi libri "Kabul, crocevia del mondo" e "Maledetti pacifisti"

Mercoledì 19 ottobre 2022, alle ore 21, presso il palazzo della Gran Guardia, a Verona, il giornalista Nico Piro, inviato di guerra per il Tg3, presenterà i suoi libri “Kabul, crocevia del mondo” e “Maledetti pacifisti”.

Agosto 2021: i talebani tornano al potere in Afghanistan mentre “l’Occidente” si ritira precipitosamente lasciando un Paese stremato e molte persone illuse da una speranza di pace. Storie di uomini e donne che hanno creduto di poter aspirare a un futuro diverso per loro e per i loro figli, che si trovano in una condizione disperata: niente più lavoro né aiuti umanitari e i talebani impreparati a governare.

È passato un anno e un altro inverno si avvicina, nuovi eventi drammatici hanno fatto dimenticare le masse assiepate all'aeroporto di Kabul in cerca di un modo per fuggire. In quei momenti sembrava che ogni italiano fosse disposto a offrire speranza a un popolo in fuga da guerra e sopraffazione. Qualcuno però non dimentica e così molti italiani attenti e impegnati in attività di solidarietà si raccolgono sotto varie sigle offrendo speranza e sostegno a chi vive in condizioni difficili o disagiate. Associazioni accomunate dal medesimo obiettivo: non essere indifferenti.

Nico Piro, inviato speciale del Tg3 e della Rai, specializzato in aree di crisi e di conflitto, parte dalle vicende afghane per arrivare a parlare di "marketing della guerra". L'incontro sarà moderato da Marco Braggion (Associazione Sulle Orme).