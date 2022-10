Fra le iniziative di valorizzazione dell’Abbazia di Villanova, stanno riscuotendo particolare interesse alcune attività culturali, nell’ambito di specifici progetti per il recupero della tradizione e della storia dei monasteri benedettini. Fra queste iniziative vengono particolarmente apprezzate dai visitatori, la realizzazione dell’ orto dei semplici, l’allestimento di uno scriptorium – mostra di materiali ed elaborati calligrafici e miniati secondo le tecniche degli amanuensi, l’apertura di una mostra di prodotti di erboristeria e più recentemente un piccolo museo della civiltà contadina. Il tutto a completamento dell’ offerta di visite guidate con i custodi volontari sia nei giorni feriali che festivi, all’interno del complesso monumentale ove sono pure ospitati il Museo Storico ed il Museo geo-paleontologico comunale, intitolato all’ abate Don Giuseppe Dalla Tomba.

Per quanto riguarda lo “Scriptorium”, già da qualche anno vengono organizzati laboratori di scrittura (per le scuole) e corsi di calligrafia aperti a chi vuole cimentarsi nelle tecniche scrittorie con l'uso di materiali della tradizione amanuense: calamo, penna d' oca, pennini metallici, inchiostro e calamaio.

Il prossimo appuntamento per la presentazione del Corso di Calligrafia in scrittura Gotica è programmato per Sabato 22 ottobre alle ore 9.30, sempre presso l’ Abbazia. Si partirà dalla visita allo "Scriptorium", ripercorrendo la storia della scrittura: dagli amanuensi fino all’invenzione della stampa. Seguirà una visita al monastero ed alla Chiesa abbaziale.

È gradita la prenotazione telefonica: 320 4622443.