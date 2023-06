Paolo Perlini presenta il suo ultimo romanzo: "Sweet Jane"

Giovedì 22 giugno, alle ore 18:15, lo scrittore veronese Paolo Perlini, reduce dal successo ottenuto al Salone del libro di Torino con il terzo posto al concorso GialloFestival, presenterà il suo ultimo romanzo: "Sweet Jane".

Si tratta di un romanzo di formazione dal tono noir e drammatico. La storia è ambientata a Verona nel 1982 e segue le tappe che hanno portato la nazionale di calcio a vincere i Mondiali.

Attualmente, il romanzo è in concorso per il Premio Letterario Città di Ciampino e per il Premio Letterario Internazionale Città di Como. Al termine della presentazione ci sarà una sessione di firmacopie e un aperitivo.