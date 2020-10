Tre giorni di eventi per il premio letterario "Scrivere per amore" a Verona

Il premio letterario "Scrivere per amore" compie 25 anni e, per l’edizione 2020, propone tre giornate di incontri, dialoghi e presentazioni di tanti nuovi libri, in diverse location della città.

Dal 22 al 24 ottobre, gli appuntamenti tra poesia, arte, romanzo e cinema si svolgeranno in Società Letteraria, Chiesa di Santa Maria in Chiavica e Biblioteca Capitolare. E culmineranno nel gala di premiazione all’interno di sala Maffeiana, dove si terrà un vero e proprio talkshow tra gli scrittori finalisti e il presidente di giuria, l’autore Paolo Di Paolo. A contendersi il premio dell’edizione 2020 saranno Barbara Alberti con ‘Mio Signore’, edito da Marsilio, Camilla Baresani con ‘Gelosia’ pubblicato da La nave di Teseo, e Matteo Bussola con ‘L’invenzione di noi due’, per Einaudi. La serata di proclamazione sarà preceduta dall’esecuzione in anteprima di un estratto del concerto 7 Parole di Andrea Mannucci a cura del Ned Ensemble. Tutti gli appuntamenti saranno aperti dalla lettura di alcune Lettere di Giulietta, direttamente dagli allievi della scuola di recitazione del Teatro Nuovo.

Informazioni e contatti

Gli eventi sono ad ingresso libero, con prenotazione obbligatoria per rispettare il contingentamento dei posti. Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito www.premioscrivereperamore.it.



Per il secondo anno in versione ‘festival’, la manifestazione letteraria veronese organizzata da Juliet Club, è realizzata in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Verona e con il patrocinio di Regione Veneto, Camera di Commercio e Confcommercio. Numerose le realtà del territorio che sostengono e partecipano all’iniziativa.