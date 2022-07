Premio Catullo: "L'ecologia e la celebrazione della natura nelle diverse tradizioni poetiche del mondo"

Sabato 30 luglio a partire dalle 20.30 il Museo Lapidario Maffeiano di Verona ospiterà una serata di poesia, musica e danza proposta dall'Accademia Mondiale della Poesia, composta dalla 25esima edizione del Premio Catullo, dal recital "L'ecologia e la celebrazione della natura nelle diverse tradizioni poetiche del mondo" e, in chiusura di serata, dalla prima assoluta dello spettacolo “Poslednji Tango” prodotto dall'Accademia. L'evento ha il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, del Comune di Verona, della Regione Veneto e di Confassociazioni ed è resa possibile grazie anche al contributo di Fondazione Cattolica, AGSM AIM, Serit ed Endes.

Dopo i saluti prenderà il via la sezione italiana dello spettacolo "L'ecologia e la celebrazione della natura nelle diverse tradizioni poetiche del mondo". In scena gli attori Letizia Bravi e Giorgio Castagna, impegnati nella lettura di Lucrezio, Virgilio, San Francesco d’Assisi, Dante, Petrarca, D’Annunzio, Montale, Pasolini ed Ungaretti, con accompagnamento musicale di Roberto Corlianò al pianoforte e Sara Airoldi al violoncello ed improvvisazione coreografica curata da Luca Condello per Laboratorio Danza Verona. Al termine della sezione si terrà la cerimonia di consegna del Premio Catullo 2022, che quest’anno conferisce il riconoscimento per la sezione straniera al Ministro tunisino per la Famiglia, le Donne, l'Infanzia e gli Anziani Amel Belhaj Moussa, nella sua veste di poetessa. Contestualmente sarà letta una sua poesia in italiano ed arabo. Per la sezione italiana del Premio Catullo il Cancelliere fondatore dell’Accademia Mohamed Nadir Aziza consegnerà il premio ad Umberto Piersanti, poeta, autore e docente, oltre che presidente del centro mondiale di Poesia Giacomo Leopardi di Recanati. Per l’occasione sarà letta una poesia di Piersanti e, a seguire, il presidente della giuria del Premio Catullo Paolo Lagazzi leggerà alcuni versi del poeta Attilio Bertolucci, con intermezzo musicale affidato a Roberto Corlianò al pianoforte e Sara Airoldi al violoncello. A seguire ci sarà l'esibizione della tredicenne Alexa Isobel Kaufman, il soprano più giovane delle Filippine e il membro più giovane della Philippine Opera Company, che canterà “Ombra mai fu” dal Serse di Haendel, accompagnata al piano da Roberto Corlianò, con la coreografia di Luca Condello per le ragazze del Laboratorio Danza Verona diretto da Tiziana di Nardo.

Nella seconda parte dello spettacolo "L'ecologia e la celebrazione della natura nelle diverse tradizioni poetiche del mondo" la protagonista sarà la poesia straniera. Torneranno in scena gli attori Letizia Bravi e Giorgio Castagna questa volta impegnati nella lettura di poesie provenienti da Europa, mondo Arabo, Asia, Africa, America del Nord e America del Sud. A seguire il poeta e scrittore Davide Rondoni, vincitore di alcuni tra i maggiori premi di poesia, proporrà 'Che cos'è la Natura? Chiedetelo ai Poeti". La conclusione della serata sarà affidata alla prima assoluta dello spettacolo prodotto dall'Accademia Mondiale della Poesia ed ispirato ai versi di “Poslednji Tango” di Majo Danilovic, con musica composta da Matteo Salvemini ed eseguita al pianoforte da Stefan Markovic e la voce del baritono Andrea Cortese. Danzano Elisa Cipriani e Luca Condello, ballerini solisti che collaborano con la Fondazione Arena di Verona. Durante tutto l’evento saranno in esposizione vari libri dell’editore Tallone e opere scultoree di Piera Legnaghi. La serata, organizzata dal Segretario Generale dell’Accademia Mondiale della Poesia Laura Troisi, avrà la regia di Alfonso de Filippis e la conduzione della giornalista Simonetta Chesini. La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili.