Premio Campiello Opera Prima: Daniela Gambaro ospite a Castelnuovo del Garda

Appuntamento venerdì 23 luglio, alle 18.30, in località Campanello a Castelnuovo del Garda con Daniela Gambaro, vincitrice del Premio Campiello 2021 - Opera Prima con la raccolta di racconti Dieci storie quasi vere edita da Nutrimenti. Modera l’incontro Moira Perin, bibliotecaria a Castelnuovo del Garda. Grazie all'impegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune, il Campiello approda a Castelnuovo per la prima volta, con lo scopo di promuovere la lettura come strumento di crescita culturale.

Nata ad Adria nel 1976, Daniela Gambaro si è laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Padova, ha frequentato il corso di Sceneggiatura al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e oggi lavora come sceneggiatrice per il cinema e la tv. Vive a Roma con il suo compagno e i suoi due bambini. Dieci storie quasi vere raccoglie dieci storie possibili, dieci sguardi sul quotidiano di famiglie, coppie, madri, bambini. Dieci racconti scritti con una penna leggera e precisa, capace di narrare anche le cose più difficili, quelle terribili e scomode che sono così reali, da essere quasi vere.

Sostenuto da Confindustria Veneto, il “Campiello” è un premio letterario, istituito nel 1962, che viene assegnato a opere di narrativa italiana, segnalando all’attenzione del grande pubblico numerosi autori e romanzi che hanno fatto la storia della letteratura del Paese. Il Premio Campiello - Opera Prima viene riconosciuto dal 2004 agli autori esordienti.

In caso di maltempo l’incontro si svolgerà nella sala civica XI Aprile 1848.

Web: https://www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it/hh/index.php?jvs=0&acc=1.

