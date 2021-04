Campiello Giovani, dal Teatro Nuovo di Verona l'annuncio della cinquina finalista

Venerdì 23 aprile i 25 semifinalisti della 26esima edizione del Campiello Giovani sapranno chi tra di loro entrerà nella rosa dei cinque finalisti per la vittoria finale del prestigioso premio letterario under 22 promosso dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto. L’annuncio della cinquina verrà trasmesso a partire dalle ore 16.30 sul canale Youtube del Premio Campiello (al link).

Il Campiello Giovani è promosso dalla Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto, ha come partner esclusivo Intesa Sanpaolo e si avvale della sinergia con i Giovani Imprenditori di Confindustria. Lo spettacolo è organizzato dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto in collaborazione con Confindustria Verona. Si tratta di un evento in cui i giovani saranno virtualmente protagonisti sul palco del Teatro Nuovo: lo spettacolo sarà condotto dai comici di Zelig Federico Basso e Davide Paniate che, in diretta dal Teatro, si collegheranno con tutti i semifinalisti del Premio. Previsti anche gli interventi di Enrico Carraro, Presidente di Confindustria Veneto e della Fondazione Il Campiello, Riccardo Di Stefano, presidente Giovani Imprenditori Confindustria, Marco Dalla Bernardina, Presidente dei Giovani Imprenditori di Verona, Alessandra Florio Direttore Commerciale Retail Veneto Ovest e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo, Karole P.B. Vail direttrice della Collezione Peggy Guggenheim e Roberto Vecchioni, storico giurato del Premio Campiello.

I 25 giovani scrittori sono stati selezionati lo scorso marzo dalla Giuria di Selezione tra i circa 200 ragazzi che da tutta la Penisola hanno inviato il loro racconto. Si contenderanno un posto tra i 5 finalisti: 2 dall’Abruzzo, 2 dalla Campania, 2 dal Lazio, 7 dalla Lombardia, 2 dalle Marche, 1 dal Piemonte, 1 dalla Sardegna, 1 dalla Toscana e 7 dal Veneto. Grazie alla partnership con la Collezione Peggy Guggenheim, ai 5 finalisti verrà consegnata la Membership Card della Collezione, un pass speciale che consentirà loro di visitare tutti i musei Guggenheim di Venezia, New York e Bilbao, e oltre 10 musei di arte moderna e contemporanea in Italia. Inoltre, i finalisti del Campiello Giovani verranno invitati nei prossimi mesi a sviluppare insieme al celebre museo un progetto tra letteratura e arte, in una chiave d’ispirazione reciproca.

Come da tradizione, il vincitore del Campiello Giovani verrà poi proclamato durante la conferenza stampa finale del Premio Campiello a settembre e premiato durante la cerimonia finale del concorso rivolto ai senior che si terrà sabato 4 settembre. Il vincitore del Campiello Giovani si aggiudica un viaggio studio in un paese europeo. Da alcune edizioni, inoltre, grazie alla collaborazione con il MIUR, il vincitore viene inserito nella giuria delle Olimpiadi di Italiano, mentre il vincitore delle Olimpiadi entra nella Giuria allargata del Campiello Giovani.

Il Campiello Giovani, il più importante concorso a livello nazionale di questo genere, prevede tre fasi di selezione: la prima è affidata a una Giuria di Selezione, composta da 12 giurati (finalisti e vincitori delle passate edizioni del Campiello Giovani, del Vincitore delle Olimpiadi di Italiano 2020 e Lettori di Case Editrici), incaricata di scegliere 25 racconti tra tutti quelli ammessi al concorso. I Componenti 2021: Bianca Rita Cataldi, Ilaria Catani, Mattia Conti, Paola De Berardinis, Gian Marco Castellan, Ciro Gazzola, Francesca Manfredi, Gianfranco Franchi, Alfonso Geraci, Francesca Magni, Davide Musso, Alma Grandin.

La seconda fase, invece, è affidata ad un Comitato Tecnico, composto da esperti del settore, per la selezione dei cinque finalisti. I componenti del 2021 sono Giuliano Pisani, Giulia Belloni, Michela Possamai e Daniela Tonolini. Il vincitore viene infine decretato dalla Giuria dei Letterati del Premio Campiello, in concomitanza con la Cerimonia finale del Premio. La Giuria dei Letterati della 59° edizione del Premio Campiello è formata da critici letterari, scrittori e cultori di lettere, esponenti di rilievo del panorama culturale italiano, che quest’anno sono: Walter Veltroni (presidente), Federico Bertoni, Daniela Brogi, Silvia Calandrelli, Edoardo Camurri, Chiara Fenoglio, Daria Galateria, Luigi Matt, Ermanno Paccagnini, Lorenzo Tomasin, Roberto Vecchioni ed Emanuele Zinato. Il Campiello Giovani si avvale del patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, delle Olimpiadi di Italiano del Ministero dell’Istruzione, della rete dei Giovani Imprenditori di Confindustria, della partnership con Intesa Sanpaolo, oltre a beneficiare del costruttivo interesse di molti presidi e docenti delle scuole.

