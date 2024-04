"Prato secco", una passeggiata naturalistica con laboratorio

Passeggiata naturalistica e laboratorio di essicamento erbe casalingo per la conservazione di piante officinali. La camminata sarà molto semplice, adatta a tutti guidata da Roberto Cazzador, esperto botanico che lavora presso la bottega dello speziale e guida GAE iscritta all'AIGAE e che opera in base alla legge n°4/2013 .

Durante la visita al nostro prato ci sarà modo di soffermarsi presso le erbe spontanee, alcune delle quali officinali, con una spiegazione sulla loro storia e suoi loro usi. Il laboratorio vi spiegherà in modo semplice come e cosa essiccare, quando raccogliere e come conservare l'essiccato a casa vostra. Farà da cornice alla nostra giornata una cena a buffet vegetariana preparata dalla AgriChef Fiorella dal Negro proprietaria dell'agriturismo Alle Torriccelle.