Pranzo sociale con delizioso menù salentino a Sommacampagna

Eccoci pronti per una nuova avventura si riparte con i pranzi sociali domenicali tipici salentini. Domenica 21 Novembre vi aspettiamo per degustare questo delizioso menù salentino, è gradita una prenotazione obbligatoria per garantire la gestione del personale. Affrettati per prenotare il tuo posto perché saranno posti limitati.

Durante la giornata saranno dei nostri e ci allieteranno con le loro performance e con la Pizzica il gruppo @almakantica e la Ballerina @mfrancesca.francioso.

Informazioni e contatti

Web: https://www.sognosalentino.it.

