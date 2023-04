Pranzo a Peschiera del Garda con Eventi single

Quota senza Vip-card uomo: 6 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù sul posto Quota senza Vip-card donna: 6 euro di quota organizzativa per riservare il posto +saldo menù sul posto Titolari Vip-card: 0 euro di quota organizzativa per riservare il posto +saldo menù sul posto

Non c’è amore più sincero che l’amore per il cibo e al Tortuga Coffee & Restaurant potrete averne la conferma. Il ristorante nasce con lo scopo di far vivere ai propri clienti la migliore esperienza culinaria di sempre. Prodotti freschi, combinazioni creative e innovative, atmosfera divertente per un pranzo con vista lago. Nel corso della giornata avrete la possibilità di conoscere gente single della vostra città e, magari, trovare qualcuno a voi affine.

La parola d'ordine è socializzazione, sarete voi i protagonisti della serata in quanto l'evento verrà gestito interamente da voi. Al momento dell'arrivo troverete la prenotazione del tavolo a nome Oj Eventi Single pronto ad accogliervi. Se vi abbiamo convinto, non lasciatevi sfuggire la possibilità di trascorrere un delizioso aperitivo all'insegna del piacere. Cosa aspettate? I posti sono limitati!

Costi:

Quota senza Vip-card uomo: 6 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù sul posto

Quota senza Vip-card donna: 6 euro di quota organizzativa per riservare il posto +saldo menù sul posto

Titolari Vip-card: 0 euro di quota organizzativa per riservare il posto +saldo menù sul posto

L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 2 Maggio 2023. Vi aspettiamo alle ore 13 - Tortuga Coffee & Restaurant, Via Lungolago Mazzini, 2b Peschiera del Garda (Vr). Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare il 348 8781211.