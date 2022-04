Pranzo e passeggiata sul lago di Garda con Oj eventi single

Oj Eventi Single punta esclusivamente a creare vere occasioni di conoscenza! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single sono garantiti ma ci piace anche farvi “sentire a casa” e a vostro agio, grazie alla presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici. Eccoci dunque, con un’altra emozionante esperienza insieme. Come funziona? Che ne diresti di un pranzo in compagnia in una cornice di pregio e in un ottimo ristorante sulle rive del Lago di Garda? Dopo una settimana lavorativa, vieni a goderti una giornata con buon cibo e partecipa al nostro pranzo Domenicale in compagnia di Oj Eventi Single. Vieni anche tu.

Ci troveremo alle ore 13 presso il ristorante pizzeria Bellavista in Via Lungolago Mazzini 1. Consigliamo di partire per tempo poichè non sarà semplice trovare il parcheggio visto lo splendido contesto molto gettonato. Romperemo il ghiaccio aiutati dalla nostra Tour Leader e daremo il via al nostro pranzo in compagnia! Raggiunta una bella atmosfera di convivialità, dove la timidezza sarà un lontano ricordo, seguirà una camminata immersi in un romantico panorama. Sarà la giusta occasione per allargare la propria rete di amicizie e trascorrere una domenica in spensieratezza!

Evento confermato se vi sarà un numero minimo di 20 partecipanti. Aiutaci condividendo l’evento sui social e tra i tuoi amici per raggiungere il quorum. L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 23 Maggio. La quota comprende: organizzazione tecnica + animatrice Oj eventi Single. Al raggiungimento del numero minimo manderemo tramite whatsapp le modalità per versare la caparra dal numero 3488781211. Informazioni per il ritrovo: ti aspettiamo alle ore 13 al ristorante pizzeria Bellavista in Via Lungolago Mazzini 1 Peschiera del Garda. Per ulteriori informazioni, prenotazioni e domande contattare il 3488781211.