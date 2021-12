Pranzo di Natale gratuito per anziani soli: la bella iniziativa del Comune di Sona

Anche quest’anno il Comune di Sona propone un pranzo di Natale completamente gratuito, consegnato al domicilio degli anziani soli. Il menù natalizio prevede un primo, un secondo, un contorno e un dolce e verrà consegnato a casa nel tardo pomeriggio di venerdì 24 dicembre per portare a chi è solo un po’ di calore e di clima di festa. «Tutti, soprattutto i nostri anziani, hanno il diritto di festeggiare un Buon Natale non in solitudine. Lo scorso anno, l’iniziativa ha riscosso un ottimo successo, con la preparazione di circa 40 pasti consegnati nelle case da consiglieri comunali e volontari. Perciò anche quest’anno invitiamo chiunque abbia una persona da segnalare di comunicarlo ai Servizi Sociali entro il 22 dicembre» dichiara il Sindaco, Gianluigi Mazzi.

L’iniziativa è rivolta agli over 75 anni soli e per prenotarsi o prenotare per un familiare, un parente, un vicino di casa è sufficiente telefonare allo 045 6090198 oppure mandare una e-mail ad assistentisociali@comune.sona.vr.it; le Assistenti Sociali del Comune di Sona raccoglieranno le richieste e daranno ogni informazioni utile.

«Il Natale, pur essendo una festa per tutti, non è per tutti la stessa cosa: la salute, le vicissitudini familiari, una certa malinconia, possono peggiorare la solitudine di alcune persone. Sappiamo che questo gesto è una goccia nel mare ma lo consideriamo anche momento di contatto che ci permette di conoscere nuove situazioni di difficoltà» dichiara l’Assessora alle Politiche Sociali, Monia Cimichella, che ha riproposto l’iniziativa anche per questo Santo Natale.

Oltre a questa iniziativa, i Servizi Sociali sono infatti attivi tutto l’anno a favore delle persone anziane, con particolare attenzione rivolta alle non autosufficienti, attraverso un apprezzatissimo servizio di assistenza domiciliare: dopo un’attenta valutazione e visita a casa da parte dell’Assistente Sociale dell’area anziani, viene inviato al domicilio un operatore socio-sanitario per la cura e l’igiene della persona. Inoltre, è attivo un servizio di pasti a domicilio che serve circa 10 anziani, attivato durante il confinamento più duro di marzo 2020, e che il Comune di Sona intente ampliare. Infine è possibile richiedere anche il Telesoccorso per essere sempre in contatto con i propri familiari in caso di necessità e per ricevere telefonate di monitoraggio una volta alla settimana.