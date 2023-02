Pranzo sul Lago di Garda con Eventi single

Quota senza Vip-card uomo: 12 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù sul posto Quota senza Vip-card donna: 10 euro di quota organizzativa per riservare il posto +saldo menù sul posto Titolari Vip-card: 7 euro di quota organizzativa per riservare il posto +saldo menù sul posto

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single con la presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici! Vi aspettiamo per un domenica di puro relax nel magnifico panorama del Lago di Garda.

Avrete la possibilità guastare un ottimo pranzo presso il Bella Vista, delizioso e accogliente ristorante che si affaccia sul lago, il quale offre cucina tipica veneta con tantissime specialità di carne, pesce e anche pizza. Ma ora arriva il bello... durante il pranzo avrete la possibilità di conoscere gente single della vostra città, stringere nuove amicizie e, magari, trovare qualcuno a voi affine. Bene, non lasciatevi sfuggire la possibilità di trascorrere una meravigliosa giornata in un'atmosfera delicata e graziosa. Cosa aspettate? I posti sono limitati! Sarete alternati uomo-donna per facilitare la conoscenza e non rischiare di trovarvi con soli uomini o sole donne. La nostra animatrice Loredana sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio. Se non avete mai partecipato, questa è l'occasione giusta per poter fare nuove amicizie!

Costi:

Quota senza Vip-card uomo: 12 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù sul posto

Quota senza Vip-card donna: 10 euro di quota organizzativa per riservare il posto +saldo menù sul posto

Titolari Vip-card: 7 euro di quota organizzativa per riservare il posto +saldo menù sul posto

L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 07 Marzo 2023. Vi aspettiamo alle ore 13 - Bella Vista | Ristorante Pizzeria - Via Lungolago Mazzini, 1, 37019 Peschiera del Garda. Per ulteriori informazioni, prenotazioni: contattare il 348 8781211.