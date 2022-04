Pranzo e giornata al bosco di Valeggio sul Mincio insieme ad Oj eventi single

Oj Eventi Single punta esclusivamente a creare vere occasioni di conoscenza! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single sono garantiti, ma ci piace anche farvi “sentire a casa” e a vostro agio, grazie alla presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici! Eccoci dunque, con un’altra emozionante esperienza insieme! Scopriamola insieme. Per godersi queste splendide giornate di primavera abbiamo pensato ad una giornata al Borghetto di Valeggio sul Mincio, in Veneto, nella provincia di Verona. Si trova al confine tra Veneto e Lombardia e vanta un incantevole paesaggio in cui il passato dialoga con il presente, contribuendo a creare un’atmosfera sospesa nel tempo. Il Borgo è immerso nella natura, si circonda dell’acqua del fiume e abbraccia un paesaggio immerso nelle vigne e negli alberi secolari. Il Mincio è il principale emissario del lago di Garda situato ad alcuni chilometri più a Nord. La sua atmosfera romantica e suggestiva lo rendono uno dei Borghi più belli d’Italia e noi non potevamo farci sfuggire l’occasione di una location così affascinante per trascorrere una giornata comprensiva di pranzo in compagnia!

Come funziona? Alle 13 ritrovo presso il Ristorante Pizzeria Bar La Torre Valeggio sul Mincio. La nostra animatrice aiuterà a sciogliere il ghiaccio e fare le presentazione per i nuovi e le nuove arrivate dando il via al nostro pranzo a base di pizza e tante chiacchere per nuove conoscenze!

Informazioni per il ritrovo. Incontro alle 13 alla Ristorante pizzeria bar La Torre Valeggio sul Mincio Via Circonvallazione Sud 1, 37087 Valeggio Sul Mincio (Vr). Per ulteriori informazioni, prenotazioni e domande contattare il 3488781211.