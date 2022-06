Pranzo estivo a Peschiera del Garda con "Eventi single"

Orario non disponibile

Quando Dal 03/07/2022 al 03/07/2022 Orario non disponibile

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single con la presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!

Come funziona? Il gruppo di Eventi Single organizza un pranzo nella splendida località di Peschiera del Garda. Meta prediletta per chi vuole trascorrere una giornata nell’incantevole Lago di Garda, nonché rinomata meta turistica per gli amanti della natura e dell’aria aperta. Potrete conoscere nuovi single della vostra città e provincia! Il luogo del ritrovo è davanti all’ingresso del ristorante pizzeria Tortuga Coffee & Restaurant, una location trendy, ma allo stesso tempo senza la pretesa di un ristorante di lusso. Trascorrerete una Domenica divertente, interessante e spensierata. Il ristorante offre moltissime specialità locali e opzioni vegetariane.

L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 28 Giugno. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il 3488781211.