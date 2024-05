A Verona riapre Fondazione Spazio Vitale e ospita la mostra "Per Speculum. Intelligence and its Double"

Sabato 25 maggio, in occasione della riapertura di Fondazione Spazio Vitale, è prevista l’inaugurazione di Per Speculum. Intelligence and its Double (Per Speculum. L’intelligenza e il suo doppio), il progetto espositivo a cura di Domenico Quaranta, che investiga le inquietudini sollevate dall’intelligenza artificiale.

«Siamo entusiasti di riprendere le attività con un programma culturale ancora più completo. – afferma Davide Bonamini, co-founder di Fondazione Spazio Vitale - La riflessione alla base della nascita di questo luogo mette al centro il rapporto tra persone e tecnologia ed è ogni giorno più importante e necessaria. È fondamentale affidarsi a delle declinazioni che coinvolgano la sfera narrativa sotto diversi profili: le arti visive, alcuni incontri aperti alla discussione col pubblico, percorsi formativi per adulti e ragazzi».

Per Speculum. Intelligence and its Double è una mostra collettiva che resta allestita fino al 29 giugno negli spazi di via San Vitale 5 per offrire una riflessione sull’Intelligenza Artificiale. Complice un imponente hype mediatico, nel corso dell’ultimo anno l’Intelligenza Artificiale (AI) ha conquistato il centro dell’attenzione, suscitando tanti entusiasmi quante paure. Sia l’entusiasmo che le paure sono stati abilmente alimentati e pilotati dagli artefici dell’AI, che in varie occasioni sono intervenuti pubblicamente per rimarcare l’inevitabilità della sua accelerazione, l’impossibilità di controllarne e imbrigliarne lo sviluppo, l’impenetrabilità dei suoi algoritmi, l’imminenza della sua evoluzione in un’intelligenza pienamente autocosciente, e il rischio che possa condurre all’estinzione del genere umano. Dobbiamo credere a questi mostri? O piuttosto, dobbiamo ritenerli un’arma di distrazione di massa funzionale a distogliere il nostro sguardo dai limiti e dai rischi, ben più concreti e reali, della forma attuale dell’intelligenza artificiale?

Attraverso una selezione di opere di artisti italiani e internazionali, Per Speculum. Intelligence and its Double oppone a queste visioni apocalittiche una riflessione sull'intelligenza artificiale come specchio dell’umanità, tecnologia esistenziale che la induce a concentrarsi sulla propria identità e sui propri limiti, a riflettere su ciò che definisce l'intelligenza e la coscienza, a mettere in discussione il proprio antropocentrismo e a scrutare nel proprio destino.

L’atmosfera generale della mostra è impostata dalle polifonie angeliche e dai colori saturati di IDLE (acts α and β), del duo francese Émilie Brout & Maxime Marion, un lavoro di fantascienza speculativa che immagina l’emotività e le ansie di un gruppo di intelligenze artificiali che hanno raggiunto l’autocoscienza. La riflessione speculativa su un futuro post-antropocentrico è condivisa, in declinazioni differenti, dai lavori scultorei di Caroline Delieutraz, dal software interattivo di Kamilia Kard e dalle animazioni floreali di Anna Ridler, che inseriscono il fattore natura nel loop binario tra umano e tecnologia, individuando nell’ibridazione e nell’ambiguità delle strade possibili di co-evoluzione. Si concentrano invece sul rapporto tra inconscio umano e tecnologico i lavori di Lorem e Jon Rafman: non banalmente esaltando un presunto “surrealismo” della macchina, ma esplorando il modo in cui sogni e ossessioni personali interferiscono con l’emergente inconscio collettivo educato sui big data.

Ma se lo specchio apre scorci di visione su altri mondo possibili, ci offre anche la possibilità di guardarci negli occhi e di interrogare criticamente il presente: è quello che fanno, in mostra, i lavori video di Jonas Lund, Silvia Dal Dosso, Daniel Felstead & Jenn Leung e Sanela Jahi?, indagando la forma attuale dell’intelligenza artificiale e portando alla luce le ideologie che la nutrono e le ripercussioni che ha sul nostro modo di pensare il lavoro e di vivere la relazione tra vero e falso. Lungi dal celebrare l’intelligenza artificiale come nuovo medium artistico, Per Speculum. Intelligence and Its Double raccoglie lavori che criticano il ruolo assunto dall’AI nel nostro presente, e che propongono strategie di ripensamento per il suo, e il nostro, futuro. Per completare l’offerta culturale che Fondazione Spazio Vitale si è prefissata, nella settimana a partire dal 4 giugno, in occasione di Veronetta Contemporanea, si terranno altri due momenti importanti che vanno a implementare la parte narrativa e didattica della Fondazione.

Il giorno 8 giugno, dalle 10 alle 12, si terrà il laboratorio Nati con lo smartphone, un percorso sul benessere digitale rivolto a genitori di bambini del nido e della scuola dell’infanzia: l’impegno della associazione Micromacchina-comunicare la società APS che propone di avviare un processo di sensibilizzazione culturale ai media, per favorire un approccio basato su atteggiamenti critici, attivi e costruttivi per un uso consapevole ed equilibrato delle nuove tecnologie da parte dei bambini e per un supporto agli adulti. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione all’indirizzo info@fondazionespaziovitale.it e fino a esaurimento posti.

La parte narrativa a cura di Francesco Varanini torna anche in questa stagione con un panel dal titolo Sanno forse le scatole nere scrivere romanzi? GPT, Gemini e altre Intelligenze Artificiali Generative alla prova della scrittura letteraria sabato 15 giugno alle 17. Interverranno Paolo Costa, professore di Digital Humanities presso l'Università di Pavia, Chairman of the Board Spindox; Enrico Pieruccini, giornalista e autore; Silvia Vantini, giornalista, esperta di comunicazione digitale e lo stesso Varanini. La partecipazione è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Fondazione Spazio Vitale ha aperto al pubblico nel mese di ottobre 2023 nel quartiere Veronetta. Il progetto nasce da un’idea di Davide Bonamini, co-fonder insieme a Davide Giarolo di VTENEXT. La missione di Fondazione Spazio Vitale sta proprio nel sollecitare una riflessione critica sulla relazione tra la tecnologia e le persone con lo scopo di ri-equilibrarla, restituendo centralità al corpo e alle componenti non razionali dell’intelligenza umana, quelle emotive e narrative. Nome della via in cui ha sede la Fondazione, Vitale è anche il ruolo che la Fondazione si vuole ritagliare nel dibattito culturale. La sede, terminati i lavori nel seminterrato, passa da 300 a 600 metri quadri di spazio utilizzabile per tutte le attività espositive, narrative e formative. L’immobile è un ex magazzino tessile, successivamente convertito in studentato, poi abbandonato dopo la nascita del complesso universitario. La sua attivazione restituisce questo spazio a Veronetta, un quartiere di confine tra la parte del centro storico più nota e un’area più vivace e multiculturale.