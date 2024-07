Power Hits Estate all'Arena di Verona

Ritorna Power Hits Estate di Rtl 102.5, l’evento musicale più atteso dell'estate italiana. Martedì 3 settembre, all’Arena di Verona, il grande show della prima radiovisione d’Italia porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l’airplay radiofonico per decretare il Power Hit dell'estate del 2024. L’ottava edizione del Power Hits Estate registra il tutto esaurito già pochi giorni dopo l’apertura delle vendite: un successo straordinario che conferma l'incredibile richiamo dell’evento e il suo status come uno dei principali appuntamenti musicali d’Italia. L’ottava edizione di Power Hits Estate di Rtl 102.5 sarà presentata da Paola Di Benedetto e Matteo Campese, volti ormai noti sul palco dell'Arena di Verona.

Matteo Campese è voce del programma "The Flight" , in onda dalle 15 alle 17 su Rtl 102.5. Al suo fianco ci sarà Paola Di Benedetto, a lungo conduttrice su Rtl 102.5 e Radio Zeta. Anche quest’anno, la prima radiovisione d’Italia vuole regalare un’opportunità unica: il 3 settembre, durante il Power Hits Estate 2024, un fortunato ascoltatore salirà sul palco dell’Arena di Verona per premiare il vincitore! Non solo, avrà anche la possibilità di scoprire i segreti del backstage e assistere alle prove per vedere come nasce uno degli eventi più importanti e attesi dell'anno. Sarà un'esperienza indimenticabile che permetterà all'ascoltatore di vivere da vicino la magia che circonda la realizzazione dello spettacolo. Per giocare e provare ad aggiudicarsi questa straordinaria esperienza basta andare su Rtl 102.5 Play e votare il proprio Power Hit preferito.

Gli ascoltatori di Rtl 102.5 potranno esprimere la loro preferenza sulle canzoni in classifica e le votazioni saranno registrate tramite la piattaforma Rtl 102.5 Play. Per partecipare, è necessario essere registrati alla Community MyPlay. Ogni utente potrà esprimere un voto al giorno, valido per entrambe le classifiche. Per quanto riguarda la classifica settimanale, i voti espressi nella settimana corrente contribuiranno a formare la classifica per quella settimana durante la votazione. Il 3 settembre 2024 verrà proclamato il power hit dell’estate 2024, ovvero la canzone vincitrice del premio Rtl 102.5 Power Hits Estate 2024, durante il grande show live della prima radiovisione d’Italia, in diretta dall’Arena di Verona.