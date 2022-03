Prima edizione a Povegliano del festival "Ipazia 8 marzo"

Si chiama "Festival Ipazia 8 Marzo" la serie di eventi organizzata dall'amministrazione comunale di Povegliano in occasione della giornata internazionale della donna. «Il titolo si rifà ad Ipazia d'Alessandria, scienziata e filosofa dell'antica Grecia (morta per mano di fanatici), che è diventata simbolo di libertà di pensiero declinata al femminile», sottolinea la sindaca Roberta Tedeschi.

Grazie alla collaborazione con la Biblioteca si partirà il 3 marzo da Villa Balladoro con la presentazione del festival insieme alla giovane scrittrice Silvia Biondaro, mentre il 4 - in sala civica Savoldo - sarà la volta di Giada Palma, un'altra autrice che presenterà il suo libro "Donne che innovano". Commercianti, gruppo di lettura "le Librellule" e Pro Loco animeranno poi la piazza domenica 6, curando alcuni incontri con esperti all'interno dell'iniziativa il "Salotto delle donne".

Come sempre le scuole sono state coinvolte, ed alla secondaria - nella mattina del 7 Marzo - studenti e studentesse ascolteranno e dialogheranno con la fondatrice di QUID Anna FIscale (insignita recentemente dell'onorificenza di Cavaliere da parte del presidente Mattarella) e con l'avv. Erica Vianini del movimento consumatori, in un incontro moderato dal giornalista Giorgio Vincenzi.

«Il clou della manifestazione sarà l'8 Marzo: al mattino verrà fatta visita alla donna più anziana e più giovane del paese, mentre in serata verrà dedicato un incontro speciale per le poveglianesi distintesi nello sport presso la sede dell'associazione Pro Padel a Madonna dell'Uva Secca. - spiega Ambra Pezzon, assessora allo sport ed alle pari opportunità - L'amministrazione poi in serata concluderà il festival consegnando in sala civica il neonato riconoscimento "Ipazia 8 Marzo" a 3 donne di Povegliano che hanno conseguito particolari meriti».

