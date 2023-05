Per la rassegna Postounico lo spettacolo "Oltre il petrolio"

Nei suoi innumerevoli viaggi in tutto il mondo, Patrizio Roversi ha raccolto immagini che raccontano il Pianeta Terra e del nostro rapporto con esso. Con straordinari filmati, tra cui alcuni inediti realizzati in Amazzonia, l’attore e conduttore televisivo, così amato dal grande pubblico per le sue trasmissioni di viaggio e dedicata all’ambiente racconta e provoca, diverte e fa pensare, con il suo consueto stile scanzonato, sulle tematiche più attuali riguardanti la salvaguardia ambientale e i cambiamenti climatici che investono nella nostra vita di tutti i giorni e prendono in causa i nostri piccoli gesti quotidiani.

A fare da contrappunto musicale alle immagini e al racconto di Roversi, sul palcoscenico ci sono il sassofonista Maurizio Camardi e il chitarrista David Soto Chero. Fanno da corona a Piazza Costituzione, centro e cuore pulsante di San Bonifacio, il municipio realizzato nel 1876 su disegno di Antonio Caregaro Negri e il Duomo di Santa Maria Maggiore, con lo svettante campanile dove è murata un’ara di epoca romana dedicata al Dio Mercurio.

Ingresso gratuito. Parcheggio presso le piazze e le vie di San Bonifacio. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nel Teatro Cristallo di San Bonifacio. Evento realizzato in collabroazione con: Ufficio Cultura, Pro Loco di San Bonifacio, Nucleo Volontario Associazione Nazionale.

Info: Tel. 0444 720241 ?????(nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 13). Email: biglietteria@teatrodilonigo.it.