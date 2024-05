Domenica 26 maggio a San Bonifacio si terrà l’evento “Porte Aperte Romea Strata – In bicicletta tra le Contrade di San Bonifacio”. L’iniziativa, promossa da AMEntelibera ETS con il contributo di BCC Vicentino Pojana Maggiore e Valliflor S.r.l., si inserisce all’interno di un quadro di proposte territoriali programmate per il 2024 nell’area dell’est veronese, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’antico cammino della Romea Strata nel tratto della Romea Porciliana che congiunge San Bonifacio con Roveredo di Guà. La Romea Strata nei secoli è stata un cammino di fede e cultura che ha portato i pellegrini ad attraversare l’Europa lungo sette Stati, dal Mar Baltico fino ad arrivare a Roma.

Attraverso una mobilità dolce l’iniziativa vuole creare delle occasioni per i cittadini residenti e i turisti di conoscere le emergenze storiche, paesaggistiche e naturalistico ambientali, aprendone le porte e raccontandole. Nella realizzazione dell’iniziativa sul territorio di San Bonifacio, oltre all’associazione europea Romea Strata ETS sono coinvolte le associazioni sambonifacesi Le Contrade di San Bonifacio e l’Associazione Ricercatori Documenti Storici, molto attive a livello locale nella valorizzazione del paese dal punto di vista storico, culturale e delle tradizioni.

Il programma della giornata prevede un tour in bicicletta della lunghezza di 8,5 km circa con ritrovo alle ore 9.15 in piazza Costituzione e conclusione alle ore 13 circa a Lobia. Durante il percorso sono previste alcune tappe di interesse storico-artistico e ambientale presso luoghi di particolare significato per la presenza della Romea Strata sul territorio sambonifacese, quali Piazza Costituzione dove è presente una delle tabelle illustrative del cammino, la Chiesa di Sant’Abbondio alla Motta, il comprensorio dell’Abbazia di Villanova.

L’adesione al tour in bicicletta, comprendente la tappa finale con un pranzo leggero presso il centro parrocchiale di Lobia, è gratuita tramite iscrizione al link https://bit.ly/3WHMrtf. Per informazioni AMEntelibera ETS 345 1780368 - 340 7739525 info@viaggiamentelibera.it.