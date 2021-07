Pop Ecofestival a Costermano sul Garda tra cinema e teatro

Il Comune di Costermano sul Garda presenta la prima edizione open air di POP ECOFESTIVAL un festival itinerante di cinema all’aperto, teatro ed eventi speciali che si svolgeranno nel mese di luglio a Costermano un’occasione di socialità, intrattenimento e promozione territoriale attraverso la magia della cultura, dello spettacolo e delle arti. Il cartellone di POP ECOFESTIVAL 2021 contiene 7 appuntamenti selezionati grazie alla collaborazione per la direzione artistica e organizzativa di Ippogrifo Produzioni.

«Finora non si sono mai organizzati eventi culturali di questo tipo a Costermano sul Garda, con la realizzazione del Parco dell’amicizia dei Popoli e del Parco dello Sport non si è voluto soltanto creare degli spazi per tutti i cittadini e i visitatori del nostro territorio ma si è anche aggiunto un valore in termini di offerta grazie al recente affidamento della gestione del Bicigrill a Marciaga e all’inizio lavori per la realizzazione dell’Ostello a Costermano. La pandemia ha costretto l’Amministrazione a rimandare i progetti che già erano previsti per il 2020, ma ora tutto è pronto per riprendere da dove si erano bruscamente interrotti. Il calendario di eventi che si svolgeranno principalmente nei due parchi da corso ad una nuova stagione per Costermano sul Garda nella quale il verde pubblico diventa realmente un verde da vivere», dichiara il Sindaco Stefano Passarini.

Si inaugura il 4 luglio con un evento speciale site specific presso Villa Torri Giuliari. In esclusiva per Verona e provincia, andrà in scena lo spettacolo teatrale I GUARDIANI DEL NANGA della compagnia Mitmacher. In scena dall’attore Nicola Ciaffoni ad Alberè, alle ore 18. Il pubblico, che potrà accedere solo su prenotazione, verrà condotto attraverso il parco ed il bosco di Villa Giuliari fino ad accedere ad uno spazio verde, dove, accomodandosi nel prato, all’ombra di alberi secolari, potrà assistere alla mise en place.

Il cartellone prosegue con due appuntamenti fissi con cadenza settimanale. Ogni martedì, nel Bicigrill di Marciaga in Via Vallette, dal 6 al 20 luglio il teatro per tutti: spettacoli brillanti, commedia dell’arte e teatro per famiglie in scena sempre alle 21.15 con il biglietto unico di 3 euro. Invece di giovedì, dall’8 al 22 luglio, il cinema sul prato e sotto le stelle nel nuovissimo Bioparco dell’Amicizia e dei Popoli con biglietto unico a 1 euro.

6 luglio. ENCICLOPEDIA DELLA DONNA PERFETTA con Stefania Carlesso ed Evarossella Biolo. Due fantomatiche venditrici ci invitano a scoprire i consigli dell’Enciclopedia della donna perfetta, per riuscire a trasformare qualsiasi donna in quell’angelo del focolare che ogni uomo sarà felice di avere accanto, un seducente mix tra una Barbie e una lavastoviglie. Il divertente stupidiario per donne, fidanzate, mogli ideali è prodotto dalla compagnia DEDALO FURIOSO.

13 luglio. Va in scena il teatro per ragazzi. Arriva FEBO TEATRO con lo spettacolo, originale e divertentissimo: LA STAMBERGA DELLE SCARPE. Ci sono tutti gli ingredienti per una vera avventura: streghe, incantesimi, draghi e principesse. Tre strampalati tra colpi di scena e canzoni cantate dal vivo per uno spettacolo che si ispira ai ritmi e alla musicalità della commedia dell’arte e che divertirà grandi e piccini.

20 luglio. La rivisitazione di una delle più celebri commedie di Carlo Goldoni, LA VEDOVA SCALTRA, è uno degli spettacoli più rappresentati dal Teatro dei Pazzi, straordinaria compagnia amatoriale capitanata dal regista e autore Giovanni Giusto. Nel puro stile della commedia dell’arte, in un gramelot travolgente incontreremo la protagonista, Rosaura, attorniata da corteggiatori ridicoli, che cadranno ad uno ad uno nella trappola dell’amore fatale. Beffandosi dei suoi innamorati e delle loro Nazioni, Rosaura dà vita ad una commedia che diverte e travolge il pubblico.

Il cinema all’aperto verrà invece allestito nel nuovissimo Bioparco dell’Amicizia dei Popoli in località Baesse. Tre appuntamenti, sempre di giovedì, dall’8 al 22 luglio sui temi delle seconde occasioni, delle relazioni ma anche della natura e dei paesaggi per valorizzare ed echeggiare il messaggio che il parco stesso veicola per tutta la cittadinanza. La partecipazione è garantita con biglietto unico di cortesia ad € 1. Il grande schermo verrà allestito nel parco. Sarà disponibile anche una piccola platea. Il suggerimento degli organizzatori è di portarsi una coperta o una stuoia da casa e, nel rispetto delle distanze obbligate di legge, accomodarsi nel parco e godere del cinema sotto le stelle in una versione pop-oular.



8 luglio. SI MUORE SOLO DA VIVI, una produzione K PLUS, distribuzione FANDANGO

Con Alessandro Roia, Alessandra Mastronardi, Francesco Pannofino, Neri Marcorè, Ugo Pagliai, Amanda Lear e la partecipazione di Red Canzian. Un film scritto e diretto da Alberto Rizzi. La proiezione avverrà alla presenza del regista. Orlando è scapestrato e vive sulle rive del Grande Fiume Po. Le disavventure della vita lo portano a doversi occupare di una nipote, saggia e più adulta di lui, e gestire la ricostruzione di una band funky. Ovviamente, c’è anche un grande amore da recuperare. Una commedia brillante e sagace, un cast d’eccezione diretto dal regista veronese Alberto Rizzi che presenzierà alla proiezione e sarà a disposizione del pubblico per domande e curiosità.



15 luglio. WILD diretto da Jean-Marc Vallée con protagonista Reese Witherspoon, candidata Premio Oscar per questa interpretazione e su una sceneggiatura di Nick Hornby tratta da una storia vera. Alla ricerca di sé stessa e di un senso nella vita, la protagonista decide di intraprendere un lungo e solitario viaggio sui monti occidentali degli Stati Uniti d'America. In questo viaggio avventuroso e formativo, la donna si ritrova ad affrontare le bellezze e i pericoli della natura selvaggia. Un film motivante e motivazionale che, con una interpretazione d’altissimo livello della protagonista ed una fotografia d’eccezione, ci presenta emozioni e panorami veramente mozzafiato.

22 luglio. QUEL FANTASTICO PEGGIOR ANNO DELLA MIA VITA. Il film ha vinto il premio del pubblico e il gran premio della giuria al Sundance Film Festival I protagonisti sono un trio improbabile di diciassettenni in un curioso mix di commedia per teenager, con un inizio quasi demenziale, e un film commovente. Tre adolescenti alle prese con l'ultimo anno di scuola e una grave malattia. Ma la regia tiene salde le redini e non mette in scena melodrammi, ma con un'efficace ironia ci trasporta in una storia originale, intensa e godibilissima.

