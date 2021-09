Pop Ecofestival, tre appuntamenti tra cinema e teatro a Costermano sul Garda

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Costermano sul Garda, con il patrocinio di Valpolicella Benaco Banca, presenta POP Ecofestival seconda edizione per l’Autunno 2021. La rassegna, ideata e organizzata da Ippogrifo Produzioni, conta tre appuntamenti, due di cinema e uno di teatro, nel cuore di Costermano sul Garda nel weekend del 24, 25 e 26 settembre. A distanza di un anno dal debutto e dopo il successo della appena conclusa stagione estiva 2021, il Festival viene riproposto durante la stagione autunnale e prosegue negli obiettivi di valorizzazione e promozione del territorio proponendo eventi culturali di alto profilo ma nel contempo adatti a tutti. Eventi che possano rinforzare la tessitura sociale incentivando le relazioni collettive come il turismo di prossimità.



Tema della selezione dei titoli in cartellone la solidarietà e le relazioni, declinati nel primo appuntamento sulla salute e sul volontariato, nel secondo sull'ecologia e sulla portata del lavoro di squadra, nel terzo sulla cultura e la bellezza come bene salvifico per tutti.



Si inizia venerdì 24 settembre alle 20,45 con la proiezione del film I LUOGHI DELLA SPERANZA. Una serata in compagnia dell’Associazione AMO BaldoGarda Onlus. La proiezione si realizzerà alla presenza del regista Enzo Dino e della produttrice del film Elena Rotari. Il docu-film, ambientato sul Lago di Garda anche nelle location di Costermano e Bardolino, affronta il tema delicato della malattia. Il messaggio trasmesso dalle immagini racconta e supporta empaticamente l’attività che l’associazione AMO BaldoGarda compie ogni giorno sul territorio per l’assistenza dei malati e delle loro famiglie. Il film è stato insignito, contestualmente al 78° Festival del Cinema di Venezia, con il premio Cinema Veneto - Leone di Vetro a Manuela Arcuri per il ruolo di “Miglior attrice non protagonista”.

Sabato 25 settembre, alle ore 20.45, un evento dedicato interamente alle famiglie con la proiezione del film FANTASTIC MR.FOX. Il film, tratto da uno dei romanzi di Roald Dahl autore di grandi capolavori per ragazzi tra cui “La fabbrica di cioccolato” è perfetto per grandi e più piccini. La leggerezza del racconto, le iconiche geometrie e i colori del regista Wes Anderson rendono indimenticabile questo capolavoro di animazione in stop-motion con tematiche ambientali.

Per finire, domenica 26 settembre alle ore 18.00, lo spettacolo teatrale IO, DANTE E LA VACCA di e con Alberto Rizzi. In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, salgono sul palco la Vacca Rossella e Doro, il suo allevatore filosofico e poeta. Nel rammentarci che nessun essere vivente è indifferente alla bellezza (nemmeno la vacca Rossella che quando le si recita Dante fa il latte più buono) la Divina Commedia viene raccontata, illustrata e recitata da Rizzi attraverso un vero e proprio viaggio psichedelico dall’inferno al paradiso. Lo spettacolo chiude a Costermano la fortunata tournée di debutto che lo ha visto protagonista questa estate di prestigiosi festival di teatro contemporaneo nel Nord Italia.

Informazioni tecniche eventi 24, 25 e 26 settembre

L’apertura degli ingressi avverrà a partire da 30 minuti prima dell’inizio dell’evento in programma.

Durante gli eventi del POP Eco festival saranno rispettate tutte le misure di prevenzione COVID-19 per garantire il successo della serata in piena sicurezza. Per accedere agli eventi, in merito alle disposizioni vigenti, sarà obbligatorio essere in possesso di Green-Pass in corso di validità.

Per partecipare agli eventi è consigliata la prenotazione.

INFO E PRENOTAZIONI POP ECOFESTIVAL

Mail popecofestival@gmail.com /

Whatsapp 349 6625771

CANALI SOCIAL e WEB

Link alla pagina Pop Ecofestival, Costermano sul Garda

Link alla pagina Ippogrifo Produzioni

