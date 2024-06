La poesia alla conquista di Verona: il Mura Festival ospita il Poetry Slam di Catarsi

Mura Festival è lieto di annunciare una serata imperdibile dedicata alla poesia performativa. Il 9 giugno, dalle 19 alle 20, le antiche mura di Verona risuoneranno di versi, emozioni e performance grazie al primo collettivo di Poetry Slam veronese: Catarsi. Dall’unione del greco "Katarsis" (rinascita, purificazione) con il dialetto veneto "catarsi" (trovarsi, incontrarsi) nasce Catarsi, un collettivo che porta la poesia nel cuore pulsante della città, facendo emergere voci nuove e appassionate. Fondato nel 2022 da Francesca Pase e Cecilia Mariani, il collettivo si è presto arricchito con l’energia creativa di Caterina Minni e Lorenzo Castagna. La missione di Catarsi è chiara: diffondere la poesia performativa a Verona, creando momenti di condivisione autentici e coinvolgenti.

Il Poetry Slam è una forma di competizione poetica in cui i poeti si sfidano a colpi di versi, giudicati da una giuria scelta tra il pubblico. Questa formula rende la poesia accessibile e partecipativa, rompendo le barriere tra artista e spettatore e trasformando la recitazione in un evento dinamico e interattivo.

Catarsi non si limita solo a organizzare serate di Poetry Slam, ma promuove anche workshop di poesia e spettacoli, in collaborazione con altri collettivi LIPS (Lega Italiana Poetry Slam) e numerose associazioni veronesi. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: riportare la poesia al centro della vita cittadina, utilizzandola come strumento per esprimersi, emergere, cambiare e, soprattutto, incontrarsi.

La serata del 9 giugno sarà un’occasione unica per vivere la poesia in un contesto suggestivo come quello di Mura Festival. L’evento è gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano lasciarsi coinvolgere dalla magia delle parole. E per concludere in bellezza, subito dopo il Poetry Slam, alle 20.30 ci sarà il concerto di Xantoné Blacq, storico arrangiatore di Amy Winehouse, per una serata che promette emozioni tra parole e musica.

Catarsi Poetry Slam / Locandina Ufficio Stampa Studioventisette