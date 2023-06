Giornata in compagnia in piscina all'Agriturismo dei Grippi di Sona

Quota senza Vip-card uomo: 12 euro (di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù alla carta + 16 euro ingresso) Quota senza Vip-card donna: 10 euro (di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù alla carta + 16 euro ingresso) Titolari Vip-card: 7 euro ( di quota organizzativa per riservare il posto+ saldo menù alla carta + 16 euro ingresso)

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single con la presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!

Una domenica in compagnia è quello che ci vuole per l'inizio dell'estate e noi abbiamo pensato a voi! All'Agriturismo dei Grippi potrete godervi il sole a bordo piscina e rinfrescarvi immersi nella natura: sarete circondati dalla quiete dei vigneti, l’ombra ristoratrice degli alberi e la comodità del solarium, il tutto accompagnato da spuntini preparati in casa. Nel corso della giornata avrete la possibilità di conoscere gente nuova e single, stringere nuove amicizie e, perché no, trovare qualcuno a voi affine, programmare altre uscire e condividere nuovi interessi e passioni. Vi aspetta un'imperdibile esperienza, non mancate!

Quota senza Vip-card uomo: 12 euro (di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù alla carta + 16 euro ingresso)

Quota senza Vip-card donna: 10 euro (di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù alla carta + 16 euro ingresso)

Titolari Vip-card: 7 euro ( di quota organizzativa per riservare il posto+ saldo menù alla carta + 16 euro ingresso)

Sconti se porti degli amici

Se porti 5 amici all'evento ti verrà omaggiata la quota in caparra; Se porti 10 amici l'evento per te sarà gratuito.

L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 20 Giugno 2023. Ritrovo alle ore 10 presso Agriturismo dei Grippi - Località Casa Fasani 1, 37060 Sona (Vr). Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare il 3488781211.