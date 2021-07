«Pinocchio» dello sloveno Maribor Puppet Theatre al Festival Gambe all'Aria

Intero 10 euro, ridotto per gli under 30 e per gli over 65 8 euro

Mercoledì 14 luglio, alle 21, in scena a Villa Buri lo spettacolo teatrale a cura di Maribor Puppet Theatre, con la regia Matteo Spiazzi, da titolo «Pinocchio».

Lo spettacolo portato in scena dalla compagnia slovena non è uno spettacolo ordinario. È uno spettacolo che si immerge nel mondo del burattino, si immerge nell’origine quando il burattino non è ancora un oggetto interamente fabbricato e vivido, ma materia grezza. In Pinocchio il materiale è, ovviamente, il legno, un materiale prezioso che ha accompagnato l’umanità quasi dal principio. Il legno, che a malapena ci promette di poter diventare qualcosa di bello ma con l’aiuto della magia delle marionette è affiancato da marionette già complete, ispirate agli antichi maestri.

Biglietti: intero 10 euro, ridotto per gli under 30 e per gli over 65 8 euro.

Biglietti acquistabili la sera stessa dell’evento, da un’ora prima dell’inizio, direttamente a Villa Buri.

Consigliabile la prenotazione scrivendo a gambeallariafestival@gmail.com.

