Tutti insieme al Filarmonico con "Pinocchio…in variazioni!"

Fondazione Arena di Verona porta sul palcoscenico uno dei personaggi fiabeschi più amati di sempre. Sabato 25 novembre, alle ore 15.30, va in scena Pinocchio…in variazioni!, ultimo appuntamento della rassegna Tutti insieme al Filarmonico. Lo spettacolo, pensato per le famiglie con bambini dai 4 anni in su, permetterà a diverse generazioni di scoprire un piccolo capolavoro musicale adatto al pubblico di tutte le età, godibile anche da chi si approccia per la prima volta al mondo del teatro. La breve durata è pensata, infatti, per una fruizione leggera e accattivante. Anche i prezzi sono alla portata di tutti, la tariffa intera è di 10 euro e il biglietto ridotto, per gli under 14, è di 5 euro.

Sarà il giovane direttore veronese Leonardo Benini a guidare l’Orchestra della Fondazione Arena in questa creazione scritta da Paolo Furlani e narrata dall’attore Gianni Franceschini. Il palcoscenico del Teatro Filarmonico (ingresso da via Mutilati 4 e via Roma 3) farà da cornice al racconto inedito della celebre favola di Collodi, a 140 anni dalla sua pubblicazione. Un tema musicale sarà associato al protagonista e si trasformerà 36 volte, come i 36 capitoli del romanzo, in base a situazioni, eventi e emozioni del protagonista. Una lettura sinfonica di Pinocchio che è allo stesso tempo un percorso di “educazione all’ascolto” per il pubblico, come un viaggio dentro l’orchestra, in modo da imparare ad apprezzare i timbri individuali e le combinazioni degli strumenti musicali che ne fanno parte. Il tema proviene dal “Ballo di satiri et baccante” nelle Musiche fatte nelle nozze dello illustrissimo duca di Firenze (1539).

«Sono onorato ed entusiasta come musicista e come veronese di collaborare per la prima volta con l’Orchestra di Fondazione Arena di Verona. - dichiara il direttore Leonardo Benini -. Pinocchio…in variazioni è un’opera complessa dal punto di vista musicale e lavorare ad essa accanto al compositore è stata un’esperienza artistica arricchente e penso lo sarà anche esibirsi davanti ai bambini e ai ragazzi a cui è dedicata, che sono sempre il pubblico più difficile e il più sensibile. Voglio ringraziare Fondazione Arena per l’invito e la fiducia nell’affidarmi questo stimolante progetto».

«La partitura è una lettura sinfonica del Pinocchio di Collodi, nell’adattamento testuale di Sandra Landi e con la proiezione delle illustrazioni di Roberto Innocenti - spiega l’autore Paolo Furlani -. Lo spettacolo è fruibile a diversi livelli, anche in base all’età e alla consapevolezza di ciascun ascoltatore. L’andamento allegro e danzante sembra proprio descrivere il passo saltellante di Pinocchio, e poi l’autore della danza si chiama Francesco Corteccia: dalla corteccia del pezzo di legno ha preso vita questo Pinocchio, burattino in musica».

L’appuntamento, aperto al pubblico, sarà preceduto mercoledì 22 e giovedì 23 novembre da due spettacoli mattutini dedicati alle scuole e già sold out.

I biglietti per lo spettacolo di sabato sono in vendita alla Biglietteria di Fondazione Arena e online su www.arena.it.

