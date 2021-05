Piero Pelù a Verona per un doppio live sul palco del Teatro Romano

«La musica non si arresta. Finalmente ci possiamo riabbracciare con questi concerti che aspettavamo tutti da più di un anno e potremo godere insieme della musica suonata, cantata e ballata sul palco dal vivo. Sarà una scaletta ricchissima di energia, magia, emozioni,voglia di far casino, cantare, fare festa e condividere quello che ci è mancato così tanto: la vicinanza e la musica dal vivo. Siamo pronti a spaccare l’infinito tutti insieme?». Così Piero Pelù ha annunciato la ripresa del suo "Gigante Tour" che attraverserà l'Italia quest'estate, giungendo anche a Verona per un live adrenalinico al Teatro Romano il 2 settembre 2021.

Ecco le prime date annunciate:

9 luglio - Piazza Castello - MAROSTICA (VI) per il Marostica Summer Festival (recupero del 10 luglio 2020)

14 luglio - Campo Marte - BRESCIA in occasione del Brescia Summer Music (recupero del 14 luglio 2020)

15 luglio - Carroponte - SESTO SAN GIOVANNI (MI) – NUOVA DATA

18 luglio - Banchina S. Domenico - MOLFETTA (BA) per l’Over Sound Music Festival (recupero del 19 luglio 2020)

19 luglio - Cavea dell’Auditorium Parco della Musica – ROMA – NUOVA DATA

7 agosto - Piazza Castello - FOSSANO (CN) per l’Anima Festival (recupero del 9 luglio 2020)

13 agosto - Arena di Villa Dante – MESSINA – NUOVA DATA

2 settembre - Teatro Romano - VERONA (doppio spettacolo alle ore 18.30 e alle ore 21.30) - recupero del 3 settembre 2020

Informazioni e contatti

Prevendite disponibili da mercoledì 12 maggio.

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Per info e biglietti: www.friendsandpartners.it