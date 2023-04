Per il "Verona Folk" al Castello di Zevio fa tappa l'Estremo Tour di Piero Pelù

Dopo il successo registrato l’estate scorsa dall’ultima tournée con i suoi Litfiba, torna a Verona uno dei rocker più amati della musica italiana: Piero Pelù. Ospite per la seconda volta a “Verona Folk”, El Diablo fiorentino torna a suonare dal vivo il prossimo venerdì 21 luglio alle ore 21.30 al Parco del Castello di Zevio. Ad accompagnare l’energico Toro Loco per l’unica data in Veneto del suo “Estremo Tour 2023”, ci saranno i suoi Bandidos: Alessandro “Finaz” Finazzo alle chitarre e voce, Valerio “Voodoo” Recenti al sinth, tastiere, sampless e voce, Luc “Mitraglia” Martelli alla batteria e percussioni, Dado “Black Dado” Neri al basso maggiorato e cori. Una formazione al fulmicotone, che accoglie musicisti dalle diverse anime, per immergere il pubblico nelle sue inconfondibili sonorità vocali e sonore tra i classici del suo repertorio da solista e da frontman dei Litfiba.

Uno spettacolo dalla deflagrante energia, che restituisce tutti gli elementi essenziali della turbinosa liturgia rock del Toro Loro toscano, dalle sue radici, che affondano nella scena underground italiana degli anni ’80, fino all’ultimo lavoro discografico certificato Oro “Pugili fragili”, che ha conquistato il palco di Sanremo nel 2020 con il suo “Gigante”. Punk, folk, classic rock ed elettronica hanno fatto della produzione di Pelù una miscela esplosiva di linguaggi, suoni e messaggi potenti, un caleidoscopio di dimensioni sonore sempre attuali e capaci di rinnovarsi che hanno reso El Diablo di Firenze unico nel panorama musicale italiano.

L’appuntamento, organizzato da Box Office Live in collaborazione con il Comune di Zevio, è inserito all’interno della proposta della sedicesima edizione del “Verona Folk”, la rassegna di musica folk e d’autore, nata nel 2005 con il proponimento di creare un contenitore che accogliesse e valorizzasse la tradizione musicale e canora italiana ed internazionale. Nell’arco di quindici edizioni, Verona Folk ha infatti ospitato musicisti e cantautori provenienti da oltre 15 nazioni diverse, portando nei luoghi più suggestivi di Verona e provincia artisti internazionali, senza dimenticare i grandi protagonisti della scena cantautorale e popolare italiana.

Per prevendita biglietti www.boxofficelive.it - www.ticketone.it

Piero Pelu? / foto Ufficio stampa Box Office Live