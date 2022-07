Picnic tra le vigne di un palazzo storico della Valpolicella

San Pietro in Cariano

Oj Eventi offre la possibilità di vivere un picnic con un menù ricco di squisite pietanze e di vino preso direttamente dalle cantine di Palazzo Montanari, a San Pietro in Cariano. L'esperienza sarà all'interno dei vigneti della villa con una vista sulle colline della Valpolicella.

Il menù comprende: bottiglia di vino Valpolicella Classico della cantina Palazzo Montanari (una ogni due persone), un primo piatto (ad esempio riso venere o farro con verdure, pastrami di tacchino o roast-beef cotto low&slow in affumicatore, una porzione di verdure, pane fresco o focaccia, frutta fresca, dessert e acqua (una bottiglia ogni due persone).

Il numero dei partecipante deve essere compreso tra un minimo di 2 ad un massimo di 15 persone.

L'orario del pic-nic è alle 11.30 e si può organizzare in ogni giornata (la domenica solo su richiesta).

Il ritrovo è a Palazzo Montanari, in Via Bure Alto 11 a San Pietro in Cariano.

Il costo è di 45 euro per gli adulti e di 20 euro per i bambini.

L'esperienza si deve prenotare online attraverso un voucher che dà diritto ad essere inseriti in una lista. Con il voucher si riceve un messaggio Whatsapp con i dati per effettuare il pagamento.