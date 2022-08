Picnic in vigna tra le colline della Valpolicella

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single, con la presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!

Eccoci dunque, con un’altra emozionante esperienza insieme! Come funziona? Pic nic in vigna di fine estate con un menù ricco di squisite pietanze e vino preso direttamente dalle cantine del Palazzo Montanari. Puoi vivere questa magnifica esperienza all’interno dei vigneti del Palazzo immergendoti in una vista mozzafiato che dà direttamente sulla collina della Valpolicella. Durante la serata ci sarà della musica di accompagnamento per rendere l’atmosfera ancora più elettrizzante.

La nostra animatrice Selene sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio. Se non avete mai partecipato, questa è l’occasione giusta per poter fare nuove amicizie! Sarete alternati uomo-donna per facilitare la conoscenza e non rischiare di trovarvi in una parte di soli uomini o sole donne. Non perdere l’occasione di partecipare al nostro pic nic tra single!