Picnic tra i vigneti, degustazioni di vini e prodotti locali: il calendario degli appuntamenti di "InVigna"

Torna InVigna, picnic tra i filari per promuovere l’enoturismo veronese. È stata presentata il 28 maggio nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la seconda edizione di InVigna, progetto enoturistico che toccherà 16 cantine in 11 comuni scaligeri e uno bresciano. InVigna proporrà picnic tra i vigneti, allestiti con luci, coperte e cassette di legno, accompagnati dai vini della cantina ospitante. L’obiettivo è promuovere le eccellenze enogastronomiche dei territori. Quindi, oltre ai calici scaligeri, anche salumi, formaggi, frutta e pasticceria dei produttori locali. Durante gli eventi si terranno, inoltre, dei piccoli concerti, il tutto all’aria aperta e nel rispetto delle indicazioni delle normative anti-covid, con stoviglie monouso in materiale compostabile.

Anche questa edizione, inoltre, proporrà la possibilità di accreditarsi per una degustazione in cantina prima dell’inizio del picnic, per scoprire la storia delle aziende vitivinicole coinvolte nel progetto. Il primo appuntamento è fissato per domenica 30 maggio alla cantina Montecariano di San Pietro in Cariano (già al completo), mentre la rassegna si chiuderà il 5 settembre con l’unica tappa fuori provincia, alla cantina Selvacapuzza di Desenzano del Garda.

Il giorno del picnic a ogni partecipante verrà consegnato un cestino con prodotti tipici e assegnato un posto all'interno del filare. Per gli accrediti https://www.invigna.it/.

Sono intervenuti: Manuel Scalzotto, Presidente della Provincia; Filippo Rigo, Consigliere e membro della commissione Agricoltura della Regione del Veneto; Piergiovanni Ferrarese, Presidente Giovani di Confagricoltura Verona; Alex Vantini, Delegato Provinciale di Giovani Impresa di Coldiretti Verona e le ideatrici del progetto, Chezia Ambrosi e Chiara Lavarini.

Il calendario degli eventi di InVigna

Di seguito tutti gli appuntamenti di InVigna 2021: