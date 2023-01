Lo spettacolo per famiglie "ll Piccolo Spazzacamino" al Teatro Ristori

Il diritto ad essere bambini, il potere della solidarietà, lo stupore e la chiamata indomita alla felicità. Torna la tradizionale Rassegna Educational del Teatro Ristori di Verona. Dedicata alle famiglie, ai bambini ma anche ai ragazzi, cinque sono gli appuntamenti che nelle prossime domeniche pomeriggio apriranno le porte del Ristori per riavvicinare anche i più giovani alla bellezza del teatro.

Si parte domenica 22 gennaio alle ore 17 con il capolavoro di Benjamin Britten Il Piccolo Spazzacamino nell’allestimento del Teatro Pavarotti-Freni di Modena, con la regia e scene di Stefano Monti e il maestro Paolo Gattolin che dirige l’ensemble strumentale del Teatro Ristori e il Coro Voci bianche della Fondazione Teatro Comunale di Modena.

Scritta dal compositore inglese su libretto di Eric Crozier per il festival di Aldeburg e presentata nel 1949, l’opera è uno dei titoli più celebri di teatro musicale per ragazzi che ancora riesce a commuovere e divertire. Musicista eclettico, dalla tecnica impeccabile e dall’approccio cosmopolita, Britten attinge liberamente alle forme del musical americano, alle canzoni popolari e alla musica colta antica e moderna conciliando impegno sociale e forti doti comunicative.

L’OPERA, UN INNO AI DIRITTI DELL’INFANZIA - Il Piccolo spazzacamino è una storia di bambini, racconto di un riscatto da una libertà negata proprio grazie alla solidarietà dei piccoli cui l’autore dedica l’intero componimento e coinvolge sia nelle vesti di interpreti sia di spettatori. Nel suo “affrancarsi” dalle crudeltà del mondo degli adulti, il piccolo protagonista Sam attraversa episodi divertenti e commoventi per tornare felicemente a vivere il mondo dell’infanzia. Libero, finalmente, di giocare, studiare ed essere bambino.

LA TRAMA – Siamo nel 1810. Il piccolo spazzacamino Sam, un bambino abbandonato da genitori troppo poveri, è sfruttato da Black Bob e dal suo assistente Clem che si apprestano a farlo salire sul comignolo dell’asilo di Iken Hall, nel Suffolk nell’Inghilterra orientale. Mentre gli altri bambini giocano, Sam, in difficoltà, invoca aiuto: a soccorrerlo accorrono i piccoli ospiti dell’asilo che lo nascondono nell’armadio dei giocattoli e lo accudiscono fino al mattino successivo, quando, chiuso in una valigia, potrà uscire dall’asilo per andare in vacanza insieme alla bambinaia e agli altri bambini.

L’ALLESTIMENTO EVER GREEN – L’allestimento proposto dal Teatro Comunale di Modena è fra i più indovinati, fortunati, longevi e coinvolgenti. Creato nel 1997 e messo in scena con regolarità nel corso di oltre 15 anni, l’opera è eseguita dagli allievi dei corsi Voci Bianche e Alta Formazione del Teatro Comunale di Modena e raccoglie i frutti del progetto Modena Città del Belcanto volto a unire formazione dei giovani cantanti e produzione lirica.

