Piccoli chef online: corso di cucina per bambini

Piccoli chef in sicurezza! Nuova data dei Piccoli Chef on line. Il tuo bimbo ama aiutarti in cucina? La tua ragazza è appassionata di pentole e fornelli? Anche i bambini possono cucinare! Ecco i corsi di cucina per bambini di èCucina! èCucina orgnizza a Verona corsi di cucina per bambini dai 6 ai 10 anni! Il primo corso con un gruppo di piccole bimbe di 6 anni è stato fatto nel 2009! Negli anni i corsi per Piccoli Chef sono cresciuti, abbiamo imparato a trasmettere la manualità, a conoscere i gusti dei bambini per ampliarli e far loro scoprire nuovi ingredienti.. i programmi e la qualità dell’insegnamento sono cresciuti con l’esperienza! E i bimbi con noi!

La lezione si terrà online con l’applicazione Zoom. Nelle lezioni on line non ci sono limiti di età, per bimbi sotto gli 8 anni è consigliabile la presenza di un genitore. Appena possibile ricominceranno le lezioni in presenza Di cosa si tratta? Faremo insieme una o due ricette, dipende dalla complessità, vi invieremo lista ingredienti e ricette e cucineremo insieme, noi da èCucina e voi da casa per la nostra cena del sabato!

Gli incontri sono pensati come veri e propri laboratori creativi in cui i bambini, guidati dagli chef di èCucina potranno cimentarsi nella preparazione di semplici ricette…professionali! Lo spirito è quello di infondere la passione per la cucina, far conoscere diversi alimenti ed ampliare così la gamma di cose che ai bambini piace mangiare. Non “si gioca alla cucina” ma cucinare diventa un gioco, perchè non esistono ricette per bambini e ricette per adulti!! La cucina professionale al servizio dei bambini! A che ora? Dalle 15 alle 17.

Informazioni e contatti

