Picnic in bicicletta al vigneto centenario

Percorreremo insieme la ๐’‘๐’Š๐’”๐’•๐’‚ ๐’„๐’Š๐’„๐’๐’‚๐’ƒ๐’Š๐’๐’† (circa 10 km) che si snoda lungo i nostri vigneti da Dolcè a Borghetto, in Terra dei Forti, alla scoperta di un luogo evocativo che custodisce ancora oggi due patriarchi del passato, ๐‘ญ๐’๐’‹๐’‚ ๐‘ป๐’๐’๐’ ๐’‚ ed ๐‘ฌ๐’๐’‚๐’๐’›๐’Š๐’, testimoni ancestrali dei valori di questa valle. Ad accompagnarci in questo tour ci saranno ๐‘จ๐’๐’†๐’”๐’”๐’‚๐’๐’ ๐’“๐’ ๐‘ป๐’†๐’๐’„๐’‚, gestore del ๐‘น๐’Š๐’‡๐’–๐’ˆ๐’Š๐’ ๐‘ป๐’†๐’๐’†๐’ˆ๐’“๐’‚๐’‡๐’ ed esperta guida ambientale escursionistica e lo ๐’„๐’‰๐’†๐’‡ ๐‘ณ๐’–๐’„๐’‚ ๐‘ด๐’‚๐’›๐’›๐’๐’๐’‚ che ha ideato i piatti del vostro pic nic in abbinamento ai vini del territorio.

Il programma

๐Ž๐ซ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ - accoglienza a Dolcè presso la Cantina Albino Armani e breve introduzione allo svolgimento della giornata.

๐Ž๐ซ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ – partenza in bicicletta alla volta di Borghetto lungo la pista ciclabile.

๐Ž๐ซ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ:๐Ÿ‘๐ŸŽ - arrivo al vigneto di Borghetto e consegna ai partecipanti del box pic nic.

๐Ž๐ซ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ - brindisi di benvenuto e pic nic accompagnato dal racconto della guida ambientale.

๐Ž๐ซ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ’ - ripartenza per Dolcè.

Il menù:

Torta rustica alle erbe di campo e formaggio di malga

๐‘ท๐’Š๐’๐’๐’• ๐‘ฎ๐’“๐’Š๐’ˆ๐’Š๐’ ๐‘ช๐’๐’“๐’—๐’‚๐’“๐’‚ ๐‘ฝ๐’‚๐’๐’ ๐’‚๐’ ๐’Š๐’ˆ๐’† ๐’ ๐’๐’„ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐ŸŽ

Insalata di farro con carne alla brace, pomodorini secchi e olive taggiasche

๐‘ต๐’†๐’“๐’‚ ๐’ ๐’†๐’Š ๐‘ฉ๐’‚๐’Š๐’”๐’Š ๐‘ฝ๐’Š๐’๐’ ๐‘น๐’๐’”๐’”๐’ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“

Carne salada con rucola e monte veronese mezzano

๐‘ญ๐’๐’‹๐’‚ ๐‘ป๐’๐’๐’ ๐’‚ ๐‘ช๐’‚๐’”๐’†๐’•๐’•๐’‚ ๐‘ฝ๐’‚๐’๐’ ๐’‚๐’ ๐’Š๐’ˆ๐’† ๐‘ป๐’†๐’“๐’“๐’‚ ๐’ ๐’†๐’Š ๐‘ญ๐’๐’“๐’•๐’Š ๐’ ๐’๐’„ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ”

Sbrisolona alle mandorle

Costo dell’evento: 49 euro

Livello di difficoltà: facile

๐‘ต๐’๐’๐’†๐’ˆ๐’ˆ๐’Š๐’ ๐’ƒ๐’Š๐’„๐’Š ๐’๐’‘๐’›๐’Š๐’๐’๐’‚๐’๐’†:

Standard: 15 euro.

E-Bike: 25 euro.

๐‹’๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐ฌ๐ข ๐ฌ๐ฏ๐จ๐ฅ๐ ๐ž๐ซ๐šฬ€ ๐š๐ฅ๐ฅ’๐š๐ฉ๐ž๐ซ๐ญ๐จ ๐ง๐ž๐ฅ ๐ซ๐ข๐ฌ๐ฉ๐ž๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐ฏ๐ข๐ ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐ž ๐ฌ๐š๐ซ๐šฬ€ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐๐š๐ญ๐จ ๐ข๐ง ๐œ๐š๐ฌ๐จ ๐๐ข ๐ฆ๐š๐ฅ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฉ๐จ.