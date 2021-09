A Verona tornano "Le Piazze dei Sapori" con specialità enogastronomiche locali e spettacoli per tutti

Confesercenti e? lieta di comunicare che la 19ma edizione della manifestazioneuna delle piu? importanti vetrine nazionali dell’enogastronomia italiana, si terra? in, dove oltre 60 aziende della tradizione gastronomica tricolore, accuratamente selezionate tra centinaia di imprese del settore, proporranno il meglio delle loro produzioni, accompagnati da eventi. Non solo prodotti tipici italiani ma anche una rappresentazione dei prodotti tradizionali europei e dal mondo. Gli ospiti europei sono l’Ungheria, con il suo prodotto piu? tipico, un dolce da un nome di difficile pronuncia “Ku?rto?skala?cs” ma conosciuto anche come camino dolce o torta a camino per la sua forma e la Spagna con la paella valenciana, invece quello dal mondo e? Hong Kong con i loro prodotti tipici tra cui il loro corn dog, un prodotto tipico dello street food asiatico.

Le Piazze dei Sapori e? l’evento che porta nei centri storici delle citta? i prodotti tipici e le produzioni eno-gastronomiche piu? ricercate d’Italia. Le piazze piu? famose si colorano con centinaia di espositori che rappresentano il sapore di tutte le regioni italiane. Prodotti Dop, Docg, Doc, ma anche particolarita? sconosciute al grande pubblico che risvegliano, in questo modo, gusti dimenticati. Inoltre da quest’anno, abbiamo iniziato un progetto per la valorizzazione della Lessinia con la presenza in piazza delle eccellenze della nostra montagna, in rappresentanza, due prodotti stagionali: il tartufo e le castagne, che si potranno degustare e acquistare. Per rimanere nella promozione della veronesita?, su richiesta dall’assessore alle attivita? produttive Nicolo? Zavarise, e? stato riproposto anche quest’anno uno stand per l’assaggio di vini grazie alla collaborazione del Consorzio Tutela Vino Custoza Doc al fine di promuovere la ristorazione tipica. Infatti ad ogni acquisto di un calice di vino verra? dato un assaggio di pane e olio dei Frantoi Redoro e una brochure contenente l’indicazione anche geolocalizzata dei ristoranti che sono insigniti della targa Ristorante tipico Verona. L’edizione passata ha portato un ottimo risultato, concretizzando un contributo oltre i duemila euro che Confesercenti ha investito sulla promozione dei ristoranti tipici.

Quest’anno il premio «Guardiano del Gusto» 2021, riconoscimento assegnato dalla Confesercenti Verona all’azienda italiana che piu? ha saputo mantenere vive le tradizioni culturali-gastronomiche del territorio attraverso i propri prodotti, riservera? delle sorprese, perche? vi saranno delle menzioni speciali che allargheranno la veduta dello stesso pregiato premio.

L’agenzia Verona Social si occupa della comunicazione online e offline dell’evento Le Piazze dei Sapori 2021: gestione e sponsorizzazione dei canali social, creazione dei contenuti video e foto durante la manifestazione e organizzazione di una campagna di Influncer Marketing. All’evento saranno infatti presenti piu? di 10 influencer provenienti da tutta Italia, con un raggio d’azione su un pubblico di piu? di 30 milioni di persone, che avranno il compito di raccontare le Piazze dei Sapori sui loro profili social attraverso post e storie. Inoltre Verona Social, in collaborazione con Verona Food, organizza Verona Social Food Award, il premio dedicato alle eccellenze enogastronomiche di Verona e provincia votato direttamente dai cittadini. Durante la precedente edizione dell’evento la manifestazione ha raggiunto piu? di 4.000.000 di persone grazie ai social. Questa e? una risposta al marketing territoriale.

Sempre piu? promozione del territorio veronese grazie anche alla collaborazione con Gardaland, Parco Natura Viva e Funivia Malcesine-Monte Baldo che con le loro mascotte (Prezzemolo, Tunk, Baldo e Pradabella) allieteranno nei pomeriggi di sabato e domenica i piu? piccoli e le loro famiglie. Anche il Parco Giardino Sigurta? sara? presente con giochi e animazione per tutti. Seguiranno poi musiche di violini, artisti di strada e maghi per far vivere un momento di felicita? a tutto il pubblico.

Il selfie perfetto? Uno scatto con Giulietta nel balcone firmato Flover e sullo sfondo l'Arena di Verona. Qui tutti gli innamorati, ma non solo, potranno immortalare un momento romantico nella suggestiva cornice, creata appositamente per l'evento. A completare l'opera, la riproduzione della statua di Giulietta, gentilmente fornita dal Comitato per Verona. Sempre Flover seguira? tutto l’allestimento del verde delle aree dell’evento per dare un benvenuto a tutti i partecipanti nella splendida cornice di Piazza Bra, creando dei momenti di intrattenimento con degli show cooking e dando alcuni consigli a chi utilizza il barbecue.

L’obiettivo di Confesercenti e? quello di rispettare il territorio e di creare eventi ad impatto “zero”, infatti verranno utilizzate stoviglie in mater-bi bio-compostabili grazie all’accordo con AMIA, verra? utilizzata energia pulita da fonti rinnovabili grazie all’accordo con AGSM AIM e daremo tutte le informazioni necessarie per utilizzare l’acqua pubblica grazie all’accordo con ACQUE VERONESI invece di utilizzare bottigliette di plastica.Infine faremmo di tutto per non mettere barriere architettoniche affinche? chiunque, anche coloro che hanno qualche disabilita?, non si sentano esclusi e possano godere liberamente la visita alla citta? e alla manifestazione.

Visti i molteplici eventi a corredo dell'iniziativa, e? stato creato un sito internet mobile-friendly dove informarsi www.lepiazzedeisapori.com

«In una situazione straordinaria come quella attuale, bisogna adottare risposte straordinarie: spazi aperti, posti in piedi per la degustazione con pulizia continua dei tavoli, un servizio di addetti alla sicurezza per monitorare e contenere al massimo le situazioni a rischio. Vogliamo che i visitatori si sentano tranquilli e nel pieno rispetto delle regole, senza mettersi e metterci a rischio» afferma dall’ufficio eventi di Confesercenti Fabio Vecchia. Per partecipare all’evento gli avventori dovranno essere muniti di green pass come da prescrizione normativa.

L’evento e? stato premiato gia? due volte a livello nazionale, infatti con la 15^ edizione della manifestazione si e? aggiudicata il premio nazionale Italive, per il miglior evento enogastronomico 2017. Proprio dieci anni prima nel 2007 Confesercenti ha ricevuto il premio OK ITALIA, perche? ha saputo promuovere a livello locale modelli innovativi di marketing territoriale, rivitalizzando le aree commerciali e i centri storici. Le Piazze dei sapori, un'iniziativa di promozione del centro storico della citta? di Verona, ospita espositori e rivenditori selezionati in tutta Italia in rappresentanza del sapore delle venti regioni italiane.

L’inaugurazione della manifestazione avverra? il giorno 23 settembre alle ore 17 vicino all’infopoint di Piazza Bra con il consueto taglio del nastro, poi verra? fatta una breve visita alla mostra mercato, un brindisi e successivamente premiato il Guardiano del Gusto 2021.

