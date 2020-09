Prodotti tipici da tutta Italia in Bra a Verona per "Le piazze dei sapori"

Le Piazze dei Sapori è l’evento che porta nel centro storico della città di Verona i prodotti tipici e le produzioni enogastronomiche più ricercate d’Italia. Dal 10 al 13 settembre 2020, Piazza Bra si colora con centinaia di espositori e rivenditori accuratamente selezionati, che rappresentano il sapore di tutte le regioni italiane.

Prodotti Dop, Docg, Doc, ma anche particolarità sconosciute al grande pubblico che risvegliano, in questo modo, gusti dimenticati. Accanto all’evento si sviluppa parallelamente anche il premio "Guardiano del Gusto", il riconoscimento destinato all’azienda che più ha saputo mantenere vive le tradizioni culturali-gastronomiche del territorio, attraverso i propri prodotti.

Una tre giorni ricca di sapori, soprattutto del territorio scaligero. In piazza sarà presente uno stand di Confesercenti per l’assaggio dei vini veronesi, grazie alla collaborazione del Consorzio Garda Doc e Custoza. Ogni calice sarà accompagnato dalle bruschette con l’olio dei Frantoi Redoro e dalla brochure dedicata ai ristoranti tipici di Verona. E ancora musica dal vivo, artisti di strada, balcone per le foto e mascotte di Gardaland, Parco Natura Viva e Funivia Malcesine Monte Baldo per i selfie con i bimbi. Così come aree tematiche dedicate a Coldiretti e al Parco Naturale della Lessinia con tante aziende agricole.

Tutti gli espositori riceveranno un kit con mascherina personalizzata, gel igienizzante e grembiule della manifestazione. L’inaugurazione ufficiale sarà giovedì 10 settembre, alle ore 17.30, sul Liston. Gli stand saranno aperti tutti i giorni dalle 10 alle 23.

Informazioni e contatti

Programma, informazioni e regole anti Covid sono disponibili sul sito www.lepiazzedeisapori.com.

mail: info@lepiazzedeisapori.com

web: www.lepiazzedeisapori.com

Facebook