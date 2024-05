Dal Veneto alla Spagna passando per le specialità culinarie italiane: tornano a Verona "Le piazze dei sapori"

La nuova edizione dell'evento "Le piazze dei sapori" è in programma dal 9 al 12 maggio 2024 a Verona. Più di 60 aziende della tradizione gastronomica tricolore, accuratamente selezionate tra centinaia di imprese del settore, proporranno il meglio delle loro produzioni, accompagnate da eventi collaterali aperti al pubblico. Per questa edizione, ospite speciale la Spagna che attraverso alcuni dei piatti caratteristici, farà scoprire la cultura culinaria. ?

Oltre vent’anni di successi, che hanno visto più di 2.470.000 presenze, 1.668 aziende coinvolte, 1.100 studenti coinvolti nel progetto Teatro Ghiotto, 760 laboratori del gusto, 2 sfilate di moda, 700 spettacoli musicali e culturali, 19 progetti sviluppati a promozione turistica, produttiva, culturale. Sviluppo di B to B in Italia e all’estero e B 10 to C sui territori locali, 118 milioni di euro di indotto sul territorio veronese. Un evento che porta indotto economico importante alla città e alle attività coinvolte. ?Città e Paesi coinvolti: Verona e provincia, Vicenza, Venezia-Mestre, Lago di Garda, Milano, Bari, Scarparia del Mugello, Norimberga, Londra, Istanbul, Budapest, Katakolon, Izmir, Dubrovnik, Nimes e Cracovia. ?

Nel centro di Verona saranno esposti i prodotti tipici e le produzioni eno-gastronomiche più ricercate d’Italia. Le piazze più famose veronesi si colorano di espositori e rivenditori accuratamente selezionati, che rappresentano il sapore di tutte le regioni italiane. Prodotti Dop, Docg, Doc, ma anche particolarità sconosciute al grande pubblico che risvegliano, in questo modo, gusti dimenticati.

Inoltre, per rimanere nella promozione della veronesità, è stata inserita nella brochure ufficiale una sezione dedicata, contenente l’indicazione anche geolocalizzata, dei ristoranti che sono insigniti della targa "RISTORANTE TIPICO VERONA" che proporranno per il periodo un menù a tema. All’interno della stessa, sono presenti le 269 "BOTTEGHE STORICHE" di Verona, per valorizzare tutte le eccellenze e le attività che tengono alto la cultura e le tradizioni della città.

Per il terzo anno consecutivo anche Via Roma si colora. Spazio anche alla solidarietà e al sociale con stand senza scopo di lucro, che operano nel sociale.

Tutti gli appuntamenti sono consultabili al sito www.lepiazzedeisapori.com, e all’interno della brochure ufficiale. Il taglio del nastro è previsto giovedì alle ore 17.30 in Piazza Bra alla presenza delle Istituzioni e seguirà un momento conviviale con il taglio della forma di Parmigiano Reggiano invecchiato 60 mesi, frutto del lavoro dei maestri artigiani.

L’apertura al pubblico è fissata per giovedì 9 maggio dalle 12 alle 23, venerdì e sabato, dalle 10 alle 23, domenica dalle 10 alle 22. L’ingresso è gratuito.

